1分鐘看世界／川普不滿牛肉價飆漲 下令調查加工業操縱價格

總統川普下令對肉品加工業展開調查，指控多數股權為外資持有的業者有串連操縱價格之嫌，導致牛肉價格飆漲。批發牛肉價格已連年上漲，今年再漲16%，超市牛絞肉價格創新高，美國牛隻數量降至70年來最低水準是主因。

美國／UPS、聯邦快遞停飛MD-11 直到確定貨機安全無虞

UPS、聯邦快遞宣布停飛麥道MD-11貨機，直到確定安全無虞。這型飛機在兩貨運公司機隊占比9%、4%，公司說影響客戶程度會降至最低。MD-11上周發生墜機，機組員及地面人員13人喪生。

巴西／稀土商獲美聯邦機構資助 提供4.65億美元改良礦區

美國聯邦機構國際開發金融公司（DFC）官網公告，已允諾提供4.65億美元融資給巴西稀土生產商Serra Verde，資助Pela Ema礦區改良與營運。此時正值西方國家尋求降低對中國稀土依賴。

聯合國／決議牙科材料將汰除銀粉 保護民眾免受汞污染

各國7日達成共識，2034年前汰除汞齊（銀粉）做為牙科填充材料，保護人類健康和環境免受汞污染，也將對全球牙科醫療帶來重大改變。有些國家已明令禁止牙醫使用含汞補牙材料。

瑞典／IKEA集團去年度獲利減26% 原料上漲、關稅提高是主因

宜家家居母公司Inter IKEA集團止於8月底的去年度獲利下滑26%，營業利益減為17億歐元（19.6億美元），反映原物料成本上漲、關稅提高，以及該公司史上最大規模降價措施侵蝕利潤。

南韓／三星傳攜手巴克萊推信用卡 複製蘋果模式 切入消費金融

三星電子與巴克萊銀行傳出年底前將合作在美國推出VISA信用卡，想複製並挑戰蘋果公司切入消費金融的做法。三星也計劃提供高利儲蓄戶、先買後付等產品，鼓勵多使用三星電子錢包。

日本／貨運業擴大經營南韓航線 挑戰現有中小型業者

日本貨櫃航運業者ONE（海洋網聯船務）正擴大經營南韓航線，搶食這條以往多由南韓中小型航運業者經營的日韓航線，以確保南韓各大港口可繼續穩定做為該公司通往世界的門戶。

印度／10月各類車輛銷售勁揚 有望抵銷對美出口頹勢

印度汽車經銷商協會公布，從小客車到曳引機等各類車輛，10月銷量比去年同期勁增40.5%至420多萬輛，締造歷來最高單月銷售紀錄，顯示當地內需回溫有望抵銷對美出口下滑頹勢。