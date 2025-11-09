快訊

AI防詐凍結帳戶掀「金融誤傷潮」 經濟弱勢者恐被迫借高利貸

美核能新創 泡沫跡象浮現

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

先進核能新創公司Oklo既無任何營收，也未有營運反應爐許可證，更無電力供應合約，但絲毫沒有動搖投資人對Oklo的信心，這家矽谷新創公司今年來股價最高曾飆增逾500%，市值突破200億美元。

Oklo的大金主是OpenAI執行長奧特曼，且與川普能源部長關係密切，使該公司更有底氣訂定雄心勃勃的目標，計劃在2027年為其首批客戶提供商業電力。Oklo已於9月在愛達荷州為其首座Aurora電廠舉行動土典禮。

Oklo想推出新一代小型核電（SMR），這款反應爐不是以水做為冷卻劑，而是用液態鈉，希望為高耗能資料中心提供所需電力，並成為這個行業的佼佼者。

在散戶投資人的熱情推動下，Oklo股價飛快上漲，卻令專家憂心忡忡 ，擔心股價嚴重過熱。 Oklo的高估值在未有營收的美國上市企業中名列前茅，而股價從10月14日迄今重挫35%，估值泡沫跡象浮現。

Oklo股價飆升也引發不少批評，有些人認為，該公司與總統川普關係良好，且受到政府支持，參與多項聯邦計畫。川普的能源部長萊特（Chris Wright）曾是Oklo的董事。

今年5月川普邀請Oklo創辦人兼執行長德維特到白宮參加一場活動，並承諾2050年前要使美國核電裝置容量增加三倍。

在川普政府支持下，Oklo不僅要打造SMR，還將興建核燃料廠，能源部並承諾為該公司提供一種專用且稀有的反應爐燃料。知情人士說，能源部正考慮為Oklo提供武器等級的鈽，用於生產燃料。

美銀表示，這種關係使Oklo在競爭中占盡優勢，也是估值高於NuScale Power和Nano Nuclear Energy等其他SMR開發商的原因之一。

放空者則借入Oklo約13%股票，認為德維特家族低估了將SMR商業化所需的時間和資金。一些專家指出，美國曾在1950至1976年間建造鈉冷反應爐時遭遇挫敗。此外，Oklo的計畫可能導致鈽流入私人企業手中，甚至被轉移或遭竊取，進而造成核擴散。

德維特認為，鈉冷技術已突飛猛進，比其他類型的反應爐更具安全與成本優勢，而高成本向來是核能計畫的絆腳石。

比爾‧蓋茲創立的核能公司TerraPower，以及Aalo Atomics也正在研發類似技術。

反應爐 川普 能源

延伸閱讀

影／白宮會議「川普打瞌睡」現場媒體圍拍 加州州長狠酸：瞌睡唐又來！

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬與川普政府和解 換解凍2.5億經費

上訴法院判發全額糧食券 川普政府求助最高法院

控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查

相關新聞

那斯達克周跌3% AI 股慘烈 Meta、甲骨文等受創

投資人對經濟前景和人工智慧（AI）熱潮的信心開始動搖。那斯達克綜合指數上周出現美國總統川普宣布全球對等關稅以來單周最慘表...

Meta 砸6,000億美元在美投資 研發可降低用水量的資料中心

社群媒體巨頭Meta正式釋出規模6,000億美元美國投資計畫的相關細節，使外界得以一窺執行長祖克柏9月投資宣言的確切樣貌...

美核能新創 泡沫跡象浮現

先進核能新創公司Oklo既無任何營收，也未有營運反應爐許可證，更無電力供應合約，但絲毫沒有動搖投資人對Oklo的信心，這...

OpenAI執行長喊話川普政府 奧特曼籲AI基建享投資抵減

美國正快馬加鞭力圖鞏固全球人工智慧（AI）領導者地位，AI新創OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府放寬符合「晶片法」（C...

亞馬遜低價電商 強襲台港

亞馬遜公司7日表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場。此舉加劇了...

馬斯克：機器人可做所有工作 成為終結貧窮關鍵力量

雖然特斯拉人形機器人Optimus已能在萬聖節發糖果、露一手中國功夫，並在日前的股東年會上跳舞，但億萬富豪馬斯克有更大的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。