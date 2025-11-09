美核能新創 泡沫跡象浮現

先進核能新創公司Oklo既無任何營收，也未有營運反應爐許可證，更無電力供應合約，但絲毫沒有動搖投資人對Oklo的信心，這家矽谷新創公司今年來股價最高曾飆增逾500%，市值突破200億美元。

Oklo的大金主是OpenAI執行長奧特曼，且與川普的能源部長關係密切，使該公司更有底氣訂定雄心勃勃的目標，計劃在2027年為其首批客戶提供商業電力。Oklo已於9月在愛達荷州為其首座Aurora電廠舉行動土典禮。

Oklo想推出新一代小型核電（SMR），這款反應爐不是以水做為冷卻劑，而是用液態鈉，希望為高耗能資料中心提供所需電力，並成為這個行業的佼佼者。

在散戶投資人的熱情推動下，Oklo股價飛快上漲，卻令專家憂心忡忡 ，擔心股價嚴重過熱。 Oklo的高估值在未有營收的美國上市企業中名列前茅，而股價從10月14日迄今重挫35%，估值泡沫跡象浮現。

Oklo股價飆升也引發不少批評，有些人認為，該公司與總統川普關係良好，且受到政府支持，參與多項聯邦計畫。川普的能源部長萊特（Chris Wright）曾是Oklo的董事。

今年5月川普邀請Oklo創辦人兼執行長德維特到白宮參加一場活動，並承諾2050年前要使美國核電裝置容量增加三倍。

在川普政府支持下，Oklo不僅要打造SMR，還將興建核燃料廠，能源部並承諾為該公司提供一種專用且稀有的反應爐燃料。知情人士說，能源部正考慮為Oklo提供武器等級的鈽，用於生產燃料。

美銀表示，這種關係使Oklo在競爭中占盡優勢，也是估值高於NuScale Power和Nano Nuclear Energy等其他SMR開發商的原因之一。

放空者則借入Oklo約13%股票，認為德維特家族低估了將SMR商業化所需的時間和資金。一些專家指出，美國曾在1950至1976年間建造鈉冷反應爐時遭遇挫敗。此外，Oklo的計畫可能導致鈽流入私人企業手中，甚至被轉移或遭竊取，進而造成核擴散。

德維特認為，鈉冷技術已突飛猛進，比其他類型的反應爐更具安全與成本優勢，而高成本向來是核能計畫的絆腳石。

比爾‧蓋茲創立的核能公司TerraPower，以及Aalo Atomics也正在研發類似技術。