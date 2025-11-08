「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產

雖然特斯拉人形機器人Optimus已能在萬聖節發糖果、露一手中國功夫，並在日前的股東年會上跳舞，但億萬富豪馬斯克有更大的願景，他認為未來所有工作都可由機器人代勞，使機器人成為終結貧窮的關鍵力量。

馬斯克在6日的股東大會上表示：「世人常說要消滅貧窮，讓人人都能享有絕佳的醫療照護。」「事實上，成功途徑只有一條，那就是透過Optimus機器人加以實現。」「Optimus真的能消滅貧窮。」

他也說，Optimus將改變將改變受刑人的生活方式，未來可能不需要把人關進監獄，Optimus可以「如影隨形，並阻止你犯罪」。

馬斯克說，機器人將使全球經濟規模擴大10倍，甚至可能達到100倍。

他先前在特斯拉第3季財報的電話會議上想像出一個由Optimus帶動的「可持續富足」世界，這是他宏圖計畫的第四篇章。他預測，Optimus每年的生產力可達人類的五倍，歸功於它們可以全天候運作，「AI對人力生產力的增進效果有其侷限，但如果將AI具體化，則成效無可限量」。

馬斯克也在近期上知名播客喬羅根節目時，形容「可持續富足」的具體情況，以及未來機器人轉變經濟的方式，「我的結論是，能讓我們擺脫債務危機、防止美國破產的唯一方式，就是AI與機器人」。

他說，像Optimus這類機器人會讓人們可自由選擇是否要工作，「在良好情境下，全民都有普遍高收入。人人都能擁有自身想要的產品與服務，但中間將歷經許多苦痛與紛擾」。

Business Insider報導指出，馬斯克並非唯一大力推行全民基本收入的商業領袖，昔日和馬斯克是朋友、現在翻臉成仇人的OpenAI執行長奧特曼，2024年曾主持一項基本收入的試點計畫。 臉書共同創辦人休斯和eBay創辦人奧米迪亞也都表達了對無條件基本收入的支持。

馬斯克告訴喬羅根：「假設在資本主義下AI和機器人技術的應用走上正確的道路，那麼它實際上將打造出共產主義烏托邦。」「AI和機器人將取代所有工作。工作成為選項，例如，可以自己種菜，而非用買的。」