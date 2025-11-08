達康崩盤教訓可防AI泡沫化？老手親曝「這招」降低曝險可安枕無憂

美國科技股雲集的那斯達克綜合指數周線大跌3%，人工智慧（AI）相關股票市值蒸發近1兆美元。AI泡沫化疑慮日增，但曾目睹2000年科技股泡沫化慘狀的投資老手建議，投資人不必因噎廢食，只要選擇的AI概念股符合「估值合理」條件，即可高枕無憂。

Goshawk資產管理公司基金經理人艾德斯坦表示，1990年代末，當時他還從事股票經紀業，擔任網路股分析師。那時，科技、媒體和電信（TMT）股狂飆，股價直衝雲霄。2000年，財經評論對「泡沫」示警聲此起彼落。但那年4月，德意志電信旗下網路子公司T-Online首次公開發行股票（IPO）還大為成功，股票首日交易飆漲逾40%。但當時科技股高速撞車過程已經展開。

鏡頭拉回此刻。股泡沫恐即將爆破的警鈴聲又大作，這回關注焦點是AI概念股。艾德斯坦認為，從昔日網通科技股泡沫化學到的教訓，到今天依然適用。最重要的教訓是：倒洗澡水時，別把嬰兒也甩掉了。

2025年AI泡沫 vs. 2000年TMT泡沫

艾德斯坦指出，當年看好網通科技股長期展望的理由大致正確：網際網路從科學研究工具，演變為改變世人生活的全球現象。然而，把這種技術轉化為獲利所花費的時間，比預期漫長許多。

同理，AI也有類似潛力，但也伴隨著風險。投資大眾有理由對AI題材興高采烈，但在某些情況下，也許興奮過頭。話雖如此，此時或許還不必宣稱「頭部」已到。

在專攻大數據分析與AI應用的Palantir領跌下，那斯達克指數本周遭遇賣壓。但這檔營運有如黑箱作業的個股，今年來狂飆150%，很容易成為投資人拋售的目標。相形之下，那斯達克1998年夏末從高峰猛墜將近20%後，把心驚膽跳的投資人甩下轎，在接下來的18個月又再漲三倍。

TMT泡沫的一大特色，是玩「贏者全拿」遊戲。今日的超大規模雲端服務大咖（hyperscalers），像是微軟、亞馬遜、甲骨文（Oracle）、Meta和Google，許多也是當年挺過科技股泡沫化的贏家。如今，這些科技巨頭正大砸數十億美元，但那些投資未必能為他們築起AI護城河。最近Airbnb挑選客戶服務AI模型時，就決定捨棄OpenAI、採用阿里巴巴的技術。

AI概念股汰弱留強依據：估值

投資超大規模雲端業者，必須評估他們的運算能力賺取的長期營收，能不能合理化建立算力所耗費的高昂成本。投資人只能猜測消費者、企業和政府準備花多少錢來提升生產力。從股市對財報的反應可知，投資人對亞馬遜和Google母公司Alphabet顯然更有信心，對甲骨文和Meta則存疑。

倘若泡沫愈脹愈大，投資人必須思考的不只是泡沫「何時爆」，更要思考「怎麼爆」。

2008年金融海嘯沖垮股市時，幾乎所有股票都倒栽蔥，銀行股首當其衝。相對而論，科技股崩跌則是慢動作進行，「罹難者」也少很多。在2000年3月那斯達克泡沫「爆破」、熊市確立前，投資有整整六個月時間可獲利了結。

所以，與其企圖抓泡沫爆破的時間點，投資人不如專注於降低對AI股曝險，免得所有AI股齊跌時，不分青紅皂白慌忙殺出持股。

如何降低AI曝險？「估值」（valuation）是依循指標。

舉例來說，微軟此刻估值雖偏高，但還不算高得離譜。2000年和2025年的一大差異，是這些AI相關公司都有現金流，達康泡沫時代則不然。關鍵問題是：現金流和獲利的運用是否明智？市場關切Meta大砸資本支出的方式，以致該股上周大跌；亞馬遜儘管AI投資也可觀，但拜雲端現金流強健之賜，股價不跌反漲。

倘若個股估值太瘋狂，砸巨額投資宣稱的理由又太樂觀，建議賣掉。如此這般，逐一對持有的AI股汰弱留強，整體曝險自然會降低。

總之，從2000年學得的寶貴教訓是：若你評估自己買的股票估值合理，那麼，縱使其他股票估值高得令人咋舌，你又何必過慮呢？