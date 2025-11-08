快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

冒牌股神滿天飛！波克夏警告 別信網路流傳的巴菲特AI深偽影片

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
今年5月波克夏年度股東大會上，螢幕上直播董事長兼執行長巴菲特談話的畫面。路透
今年5月波克夏年度股東大會上，螢幕上直播董事長兼執行長巴菲特談話的畫面。路透

「股神」巴菲特有話要對那些以人工智慧（AI）生成影片或是觀看影片的人說，那就是——奧瑪哈的先知只有一個。

巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）6日發出警告，指近期在YouTube上流傳多支影片，使用AI生成的巴菲特影像，並配上他從未講過的評論。

路透指出，這位95歲、長期擔任波克夏執行長的知名投資人，以敏銳的市場洞察力及「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）的稱號聞名，近來愈來愈常成為AI冒充者的目標。

波克夏強調，雖然這些影片在畫面上常能成功模仿巴菲特的外貌，但談話的聲音都顯得平板、一般，「明顯不是他的聲音」。

波克夏發出的新聞稿以「那不是我」為題，特別提及「華倫・巴菲特：50 歲以上人人必看的首要投資秘訣」（Warren Buffett: The #1 Investment Tip For Everyone Over 50 (MUST WATCH)）這支影片，其中假冒巴菲特說話，提供投資建議。公司說：「對巴菲特先生不太熟悉的人，可能會誤以為這些影片是真的，而被內容誤導。巴菲特先生擔心，這類詐騙影片正如病毒般蔓延。」

深偽（deepfake）技術與AI聲音生成工具的興起，使製作偽造、逼真的公眾人物影像，變得更加容易，也加劇了大家對於錯誤資訊與名譽受損的憂慮。

美國聯邦調查局（FBI）今年5月有報告提到，惡意人士利用AI生成的語音通話與文字訊息，冒充美國高層官員，企圖取得政府員工的個人資料。

巴菲特過去就曾抱怨，有人假冒他，假冒的方式包括使用越來越逼真的AI模擬技術。例如去年10月，距離當時美國總統大選投票僅兩周的時候，巴菲特特別示警，網路上出現冒用他名義發表「政治背書」及「投資產品推薦」的詐騙訊息。

而在他發出警告之前，已很大程度退出政治表態的行列。過去他則是曾經公開支持前總統歐巴馬、民主黨總統候選人希拉蕊。

巴菲特將於今年底卸任波克夏執行長，由副董事長亞伯（Greg Abel）接任。

巴菲特 影片 波克夏 美國 詐騙 AI

延伸閱讀

黃金從非洲挖出來熔化再埋回去 巴菲特：火星人看到難以理解

遺產稅不是國家搶錢？蘇家宏律師：「這樣規劃」能合法少繳又保障家人

巴菲特都推薦ETF所以散戶只要買0050就好？陳重銘：忽略了兩個盲點

00940還在補考…巴菲特都退休了、波克夏創新高！若回發行價10元該跑嗎

相關新聞

AI熱潮退燒？相關概念股一周蒸發近1兆美元 輝達財報前市場神經緊繃

投資人對經濟前景和人工智慧（AI）熱潮的信心終於開始動搖。那斯達克綜合指數本周出現美國總統川普4月初宣布全球對等關稅以來...

冒牌股神滿天飛！波克夏警告 別信網路流傳的巴菲特AI深偽影片

「股神」巴菲特有話要對那些以人工智慧（AI）生成影片或是觀看影片的人說，那就是——奧瑪哈的先知只有一個。

OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠

美國正快馬加鞭力圖鞏固全球人工智慧（AI）領導者地位，AI新創OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府放寬符合「晶片法」（C...

新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈

全球的新聞機構也如很多產業般，正受人工智慧（AI）撲天來襲，徹底改變新聞編採與傳播方式。雖然AI能大量減少一些編採的費工...

Shein賣童顏情趣娃娃挨法國罰 義大利憂快時尚傷本土產業

中資超快時尚電商平台因販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議，遭到法國開罰，其網站暫遭封禁，法國首席外貿官員表示，他已告知中國當局...

影／澳航「超長途直飛計畫」曝光！連續飛行22小時 一趟看兩次日出

80年前，從倫敦或紐約飛往雪梨或墨爾本需耗時超過一周。澳洲航空（Qantas）7日宣布，能夠完成這趟無間斷長程飛行的空中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。