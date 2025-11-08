冒牌股神滿天飛！波克夏警告 別信網路流傳的巴菲特AI深偽影片

「股神」巴菲特有話要對那些以人工智慧（AI）生成影片或是觀看影片的人說，那就是——奧瑪哈的先知只有一個。

巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）6日發出警告，指近期在YouTube上流傳多支影片，使用AI生成的巴菲特影像，並配上他從未講過的評論。

路透指出，這位95歲、長期擔任波克夏執行長的知名投資人，以敏銳的市場洞察力及「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）的稱號聞名，近來愈來愈常成為AI冒充者的目標。

波克夏強調，雖然這些影片在畫面上常能成功模仿巴菲特的外貌，但談話的聲音都顯得平板、一般，「明顯不是他的聲音」。

波克夏發出的新聞稿以「那不是我」為題，特別提及「華倫・巴菲特：50 歲以上人人必看的首要投資秘訣」（Warren Buffett: The #1 Investment Tip For Everyone Over 50 (MUST WATCH)）這支影片，其中假冒巴菲特說話，提供投資建議。公司說：「對巴菲特先生不太熟悉的人，可能會誤以為這些影片是真的，而被內容誤導。巴菲特先生擔心，這類詐騙影片正如病毒般蔓延。」

深偽（deepfake）技術與AI聲音生成工具的興起，使製作偽造、逼真的公眾人物影像，變得更加容易，也加劇了大家對於錯誤資訊與名譽受損的憂慮。

美國聯邦調查局（FBI）今年5月有報告提到，惡意人士利用AI生成的語音通話與文字訊息，冒充美國高層官員，企圖取得政府員工的個人資料。

巴菲特過去就曾抱怨，有人假冒他，假冒的方式包括使用越來越逼真的AI模擬技術。例如去年10月，距離當時美國總統大選投票僅兩周的時候，巴菲特特別示警，網路上出現冒用他名義發表「政治背書」及「投資產品推薦」的詐騙訊息。

而在他發出警告之前，已很大程度退出政治表態的行列。過去他則是曾經公開支持前總統歐巴馬、民主黨總統候選人希拉蕊。

巴菲特將於今年底卸任波克夏執行長，由副董事長亞伯（Greg Abel）接任。