快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼。路透
OpenAI執行長奧特曼。路透

美國正快馬加鞭力圖鞏固全球人工智慧（AI）領導者地位，AI新創OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府放寬符合「晶片法」（Chips Act）的稅額扣抵優惠資格條件，協助業者降低布建AI基礎設施的成本。

奧特曼7日在社群平台X上發文說：「我們認為，美國從晶圓廠、渦輪機、變壓器到鋼材等等全面再工業化，將協助我們這一行所有業者以及其他產業（包括我們）。」

但奧特曼說，這項稅額扣抵「與提供OpenAI貸款擔保截然不同」。

奧特曼本周表示，OpenAI曾與美國政府洽談聯邦貸款擔保，但當時談的是在美國建晶片廠，而不是資料中心。

之前，OpenAI全球事務長勒漢致函白宮科學和科技政策主任克拉齊奧斯，建議川普政府放寬符合「先進製造投資稅額抵減」（AMIC）條件，把AI伺服器生產、AI資料中心和電網零組件也納入。AMIC是美國聯邦法明訂的稅務獎勵措施，旨在促進半導體國內製造。

勒漢在這封日期為10月27日信上建議政府與國會合作，把原本聚焦晶片的35%稅額扣抵適用範圍延伸至AI資料中心，理由是此舉可「降低資金的有效成本、去除早期投資風險，並解鎖私募資本，以協助紓解瓶頸並加快美國AI建設腳步」。

此信凸顯出，OpenAI認為，AI投資所費不貲，政府應協助降低風險。OpenAI已承諾未來八年在資料中心和晶片投資1.4兆美元，以擴充運算資源，為AI廣獲採用提供支持。隨著這家尚未脫離虧損狀態的AI新創擁抱創意融資安排，那些支出計畫已引起關切。

AI模型與產品的需求旺盛，包括廣獲採用的OpenAI聊天機器人ChatGPT，已促使頂尖科技公司紛紛發表雄心勃勃的計畫，增建資料中心並開發先進晶片。

然而，美國官員表示，川普政府已駁斥為AI公司提供財務擔保的構想。白宮AI與加密幣沙皇薩克斯6日就發文明說：「聯邦政府絕不會提供AI紓困。」

美國 OpenAI 奧特曼 川普 ChatGPT 半導體 晶片

延伸閱讀

ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬與川普政府和解 換解凍2.5億經費

上訴法院判發全額糧食券 川普政府求助最高法院

控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查

相關新聞

AI熱潮退燒？相關概念股一周蒸發近1兆美元 輝達財報前市場神經緊繃

投資人對經濟前景和人工智慧（AI）熱潮的信心終於開始動搖。那斯達克綜合指數本周出現美國總統川普4月初宣布全球對等關稅以來...

冒牌股神滿天飛！波克夏警告 別信網路流傳的巴菲特AI深偽影片

「股神」巴菲特有話要對那些以人工智慧（AI）生成影片或是觀看影片的人說，那就是——奧瑪哈的先知只有一個。

OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠

美國正快馬加鞭力圖鞏固全球人工智慧（AI）領導者地位，AI新創OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府放寬符合「晶片法」（C...

新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈

全球的新聞機構也如很多產業般，正受人工智慧（AI）撲天來襲，徹底改變新聞編採與傳播方式。雖然AI能大量減少一些編採的費工...

Shein賣童顏情趣娃娃挨法國罰 義大利憂快時尚傷本土產業

中資超快時尚電商平台因販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議，遭到法國開罰，其網站暫遭封禁，法國首席外貿官員表示，他已告知中國當局...

影／澳航「超長途直飛計畫」曝光！連續飛行22小時 一趟看兩次日出

80年前，從倫敦或紐約飛往雪梨或墨爾本需耗時超過一周。澳洲航空（Qantas）7日宣布，能夠完成這趟無間斷長程飛行的空中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。