亞馬遜低價版尬中國電商 拓展港台等14地市場
亞馬遜公司今天表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場，加強與Shein和Temu等中國跨境電商在全球銷售廉價商品的競爭態勢。
路透社報導，Amazon Bazaar為獨立應用程式，販售的商品類型與Amazon Haul相似。亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）去年在美國推出Haul服務，這是亞馬遜應用程式內平價購物專區，目前已擴展至英國、德國、法國、義大利、西班牙、日本及澳洲。
亞馬遜去年在墨西哥推出Amazon Bazaar，然後擴展至沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。
根據這家電商巨擘說法，Amazon Bazaar將向最新拓展的市場提供大部分售價10美元（約新台幣310元）以下的商品，部分商品甚至低至2美元；種類涵蓋居家用品和時尚服飾等。
亞馬遜表示，Amazon Bazaar新進駐的市場包含香港、台灣、菲律賓及奈及利亞等地。
亞馬遜說，Amazon Bazaar上的商品將由公司全球物流中心直送至目的地，並透過物流合作夥伴配送到消費者手中。
Shein與Temu也積極拓展美國以外的市場。根據官網，Shein目前在美國、巴西、愛爾蘭等超過160個國家和地區營運；Temu則配送到至少70個國家和地區。
