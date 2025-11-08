亞馬遜低價版尬中國電商 拓展港台等14地市場

快訊

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

遜公司今天表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場，加強與Shein和Temu等中國跨境電商在全球銷售廉價商品的競爭態勢。

路透社報導，Amazon Bazaar為獨立應用程式，販售的商品類型與Amazon Haul相似。亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）去年在美國推出Haul服務，這是亞馬遜應用程式內平價購物專區，目前已擴展至英國、德國、法國、義大利、西班牙、日本及澳洲。

亞馬遜去年在墨西哥推出Amazon Bazaar，然後擴展至沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

根據這家電商巨擘說法，Amazon Bazaar將向最新拓展的市場提供大部分售價10美元（約新台幣310元）以下的商品，部分商品甚至低至2美元；種類涵蓋居家用品和時尚服飾等。

亞馬遜表示，Amazon Bazaar新進駐的市場包含香港、台灣、菲律賓及奈及利亞等地。

亞馬遜說，Amazon Bazaar上的商品將由公司全球物流中心直送至目的地，並透過物流合作夥伴配送到消費者手中。

Shein與Temu也積極拓展美國以外的市場。根據官網，Shein目前在美國、巴西、愛爾蘭等超過160個國家和地區營運；Temu則配送到至少70個國家和地區。

相關新聞

Shein賣童顏情趣娃娃挨法國罰 義大利憂快時尚傷本土產業

中資超快時尚電商平台因販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議，遭到法國開罰，其網站暫遭封禁，法國首席外貿官員表示，他已告知中國當局...

影／澳航「超長途直飛計畫」曝光！連續飛行22小時 一趟看兩次日出

80年前，從倫敦或紐約飛往雪梨或墨爾本需耗時超過一周。澳洲航空（Qantas）7日宣布，能夠完成這趟無間斷長程飛行的空中...

歐盟高官要保護歐洲車企 暗示將對大陸在歐車廠下手

眼見自家老牌車企恐跟不上時代，落後中美，歐盟竟焦慮到要對大陸在歐車廠下手。歐盟委員會分管產業戰略的執行副主席塞茹爾內指出...

馬斯克「兆元報酬」多驚人？買美國一州或全球熱門職業運動聯盟都行

電動車大廠特斯拉的股東6日批准執行長馬斯克的新薪酬方案，可望讓已經是世界首富的他成為全球首位「兆元富豪」。儘管前提是他在...

馬斯克能領到1兆美元嗎？一圖看特斯拉績效獎勵門檻有多高

特斯拉股東會6日投票通過執行長馬斯克的新薪酬方案，只要他在未來10年內達到業績目標，可獲價值1兆美元的股票，從世界首富升級成「兆元富豪」。

減重藥雙雄銷美產品降價 諾和諾德、禮來與白宮達協議

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）與美國藥廠禮來（Eli Lilly）已與川普政府達成協議，藉由調降旗下熱門減...

