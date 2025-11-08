紐時：中國透過稀土管制 衝擊歐洲軍備擴張計畫

快訊

中央社／ 台北8日電

紐時報導，稀土是導彈、戰鬥機、無人機及各類軍事裝備生產的關鍵材料，而中國在中美貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。專家指出，中國正試圖破壞歐洲的重整軍備的計劃。

紐時中文網7日報導，中國對稀土管制的反覆讓歐洲領導人清楚意識到，他們的軍備擴張受制於與中國之間日益不穩的關係。歐盟約98%的關鍵稀土進口來自中國，依賴度甚至高於美國的80%。

目前歐洲各國正緊急大幅增加國防開支，試圖在2030年前提升關鍵軍事能力。無法獲取關鍵礦產可能擾亂該計劃，改變地緣政治格局並影響歐洲的未來。

歐盟一直努力擺脫對中國稀土的依賴，並通過立法培育本土產業。但要取代中國的採礦和提煉產能無法一蹴而就。礦業諮詢機構SFA Oxford分析師近期的研究報告預測，考慮到礦山開發、精鍊廠建設、製造業擴張及融入北約供應鏈所需的時間，要完全擺脫對中國的依賴，需要8至12年。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）呼籲，歐盟在關鍵礦產領域「爭取自主獨立」。歐盟與中國官員近期就發放「通用許可證」進行協商，以簡化對歐洲的稀土出口流程。

報導指出，兩名涉及內部磋商而要求匿名的官員表示，此類解決方案能否快速落地或長期維持尚無保證，歐盟正專注於尋找替代供應管道。

報導指出，自去年10月起，中國稀土出口商需向當局詳細說明貨物在西方供應鏈中的用途。這些規定讓中國當局得以掌握全球企業對稀土的需求種類和數量。4月實施的出口限制導致短缺，鏑等用於製造耐熱磁鐵的稀土價格飆升。

稀土是F-35戰鬥機、無人機、潛艇、戰斧（Tomahawk）飛彈雷達系統等歐美軍事技術的關鍵原料，也是歐洲重整軍備計劃中擬儲備的關鍵物資。

海牙戰略研究中心（HCSS）分析師吉拉迪（Benedetta Girardi）說，「中國的最終目標，是拖慢美國的發展，而歐洲也會因此受到牽連。」

歐洲聯盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，自北京開始要求稀土出口許可證以來，歐盟企業提交的2000份申請中，僅約一半得到「妥善處理」。

儘管中國近期撤銷部分稀土管制措施，但華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran），「我們仍處於脆弱狀態。」她舉例，如無人機馬達中的鏑，目前仍無法從歐美及其盟友找到替代選項；以及製造先進軍事裝備中耐高溫磁鐵的關鍵稀土釤，全球都沒有能真正替代中國的選擇。

報導指出，稀土企業不確定歐盟推動本土供應鏈的舉措能否及時發揮足夠作用，短期內外交手段可能是主要甚至唯一的希望。

報導引述「歐盟安全研究所」（EUISS）劉亞伯（Joris Teer）說，「中國正試圖破壞歐洲的整個重整軍備計劃」，「作為國防官員或行業從業者，是不願意把這話挑明的」。

