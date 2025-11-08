快訊

顏正國人生謝幕！生前苦練4國語言　魏德聖驚訝「再見是遠別」

新手露營別慌張！ 「十大新手必備清單」一次收 秋日露營旅行正迷人

全台唯一！台積電運動會魏哲家腳上「tsmc運動鞋」超吸睛

影／澳航「超長途直飛計畫」曝光！連續飛行22小時 一趟看兩次日出

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲航空為超遠程航班服務「日出計畫」訂購12架A350-1000ULR客機，屆時倫敦或紐約飛澳洲東岸時間可縮短約4小時。圖為一架空巴A350-1000測試飛機飛抵雪梨機場，攝於2022年5月。路透
澳洲航空為超遠程航班服務「日出計畫」訂購12架A350-1000ULR客機，屆時倫敦或紐約飛澳洲東岸時間可縮短約4小時。圖為一架空巴A350-1000測試飛機飛抵雪梨機場，攝於2022年5月。路透

80年前，從倫敦或紐約飛往雪梨或墨爾本需耗時超過一周。澳洲航空（Qantas）7日宣布，能夠完成這趟無間斷長程飛行的空中巴士A350-1000ULR客機，已進入最後組裝階段，並首度公開組裝影像。

澳航目前從澳洲東岸飛往英國的航班仍需轉機，2017年起就著手規劃超遠程航班服務，目的是開通直飛倫敦和紐約的航班，由於飛行時間極長，乘客可能在途中經歷兩次日出，因此稱為「日出計畫」（Project Sunrise），但因新冠疫情導致航空業大部分停飛而一度延誤。

CNN報導，雖然波音787-9夢幻客機可連續飛行17小時直達澳洲西岸的珀斯，但要飛到東岸仍是挑戰。澳航在Instagram發文，就形容這項任務是「航空的終極邊疆」（aviation’s final frontier）。

在「日出計畫」的最新更新中，澳航公開A350-1000ULR的最新畫面，展示該機在法國土魯斯空中巴士總部的各項組裝階段。經過加裝容量達2萬公升的後中央油箱等改裝後，這型客機將能連續飛行長達22小時。澳航表示，所有關鍵部件已完成組裝，接下來將安裝引擎與測試設備。

澳航於2022年訂購12架A350-1000ULR，首架預計2026年10月交付，商業航班將於2027年上半年啟航，屆時從倫敦或紐約飛往澳洲東岸的旅程可比現在縮短約4小時。

澳洲航空執行長哈德森（Vanessa Hudson）表示，除了創紀錄的飛行距離外，「日出計畫」旨在以科學設計改善超長程飛行體驗，減輕時差並提升旅客身心健康。A350-1000ULR僅配置238個座位，遠少於一般A350-1000的約400個座位，並在尊尚經濟艙與經濟艙間設置「身心健康區域」，同時保留頭等艙配置。

澳洲 組裝 航班

延伸閱讀

紐約台灣食品展 台商因應關稅與漲價壓力

華航前三季獲利創高 受惠貨運、客機維修等業務挹注 EPS 1.81元

路透：Google聖誕島建AI資料中心 兼具戰略意義受矚

澳洲太平洋地產深耕墨爾本20年 打造留學移居房產一站式服務

相關新聞

馬斯克「兆元報酬」多驚人？買美國一州或全球熱門職業運動聯盟都行

電動車大廠特斯拉的股東6日批准執行長馬斯克的新薪酬方案，可望讓已經是世界首富的他成為全球首位「兆元富豪」。儘管前提是他在...

影／澳航「超長途直飛計畫」曝光！連續飛行22小時 一趟看兩次日出

80年前，從倫敦或紐約飛往雪梨或墨爾本需耗時超過一周。澳洲航空（Qantas）7日宣布，能夠完成這趟無間斷長程飛行的空中...

馬斯克能領到1兆美元嗎？一圖看特斯拉績效獎勵門檻有多高

特斯拉股東會6日投票通過執行長馬斯克的新薪酬方案，只要他在未來10年內達到業績目標，可獲價值1兆美元的股票，從世界首富升級成「兆元富豪」。

減重藥雙雄銷美產品降價 諾和諾德、禮來與白宮達協議

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）與美國藥廠禮來（Eli Lilly）已與川普政府達成協議，藉由調降旗下熱門減...

東京推平價宅 租金打八折

日本東京都正推動明年度起以約相當於市價打八折的租金提供平價住宅，在房租節節攀升及公寓供給日益減少之際，讓逐漸住不起的家庭...

路透爆料Meta靠詐騙廣告賺翻 去年賺進160億美元 公司駁斥「曲解事實」

路透根據取得的Meta內部文件報導，這家社群媒體巨擘估計，2024年約10%的總營收、相當於160億美元（約新台幣5,0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。