巴西COP30在即 魯拉警告地球難再承受化石燃料

中央社／ 巴西貝倫7日綜合外電報導

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天直言，地球無法再承受人類仰賴化石燃料，並警告若沒有快速轉而使用更潔淨的能源，對抗氣候變遷的行動恐會失敗。

法新社報導，巴西主辦今年的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），會議地點位在巴西北部貝倫（Belem），當地也位在亞馬遜雨林地區。根據COP30官網的資訊，COP30將在11月10日起在當地開幕。

魯拉於多國領袖齊聚的峰會發表上述談話。

而與會元首也呼籲各國開始減少依賴煤炭、石油與天然氣等主要造成地球暖化的燃料。

危險氣候變遷的證據從未如此明顯：過去10年是有紀錄以來最熱的一段時期，颶風、熱浪與野火等極端現象不斷加劇。

魯拉表示，未來的能源走向將是「對抗氣候變遷的成敗關鍵」。

他也在貝倫表示，「地球再也無法支撐過去200年來，以密集使用化石燃料為基礎的發展模式。」

各國兩年前已達成「逐步脫離化石燃料」的共識。巴西盼制定一條明確的實現路線圖，但這項目標仍面臨阻力。

墨西哥環境部長巴塞納（Alicia Barcena）告訴法新社，「很難設定淘汰化石燃料的具體日期，因為仍有許多國家產油…要大家同意例如於2030年前淘汰化石燃料很困難，但這可以當作長期目標的提案」。

魯拉政府近期批准在亞馬遜地區新的石油鑽探，而他現在正在主持這場氣候談判。

今年的會議也因全球主要汙染來源國領袖缺席，而蒙上陰影，其中包含美國總統川普（DonaldTrump），他曾將氣候科學斥為「騙局」，但這也促使更多國家呼籲採取行動。

而法國、西班牙、肯亞等國正在帶頭推動課徵「奢華航班稅」，主張高端旅客助長全球暖化較多，應該支付更多費用。不過，這項倡議勢必會遭遇航空業反彈，航空業占全球碳排放的2.5%。

化石 魯拉 巴西

