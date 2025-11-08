聽新聞
0:00 / 0:00
美國政府持續停擺 華爾街股市多數收跌
美國政府持續停擺打擊市場信心之際，總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，美股今天多數收跌。
道瓊工業指數終場上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。
標準普爾500指數上漲8.48點，或0.13%，收在6728.80點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌49.45點，或0.21%，收在23004.54點。
費城半導體指數下跌71.031點，或1.01%，收在6947.363點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言