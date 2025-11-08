快訊

東京電車鐵軌起火傳爆炸聲！井之頭公園附近濃煙竄天 列車停駛

普發一萬送手機特價優惠！iPhone 17 Pro砍2010元 三星旗艦機降價萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

美國政府持續停擺 華爾街股市多數收跌

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

美國政府持續停擺打擊市場信心之際，總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，美股今天多數收跌。

道瓊工業指數終場上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。

標準普爾500指數上漲8.48點，或0.13%，收在6728.80點。

科技股為主的那斯達克指數下跌49.45點，或0.21%，收在23004.54點。

費城半導體指數下跌71.031點，或1.01%，收在6947.363點。

指數 科技股 半導體

延伸閱讀

川普禁降規Blackwell銷陸

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾全看不到

川普砍減肥藥價…藥廠代表在白宮「當場昏倒」 台灣諾和諾德回應

裴洛西宣布退休不選連任 川普：邪惡女退休對國家是好事

相關新聞

馬斯克：特斯拉可能自建晶圓廠

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）六日表示，特斯拉可能必須興建一座月產能一百萬片晶圓的「超大型晶圓廠」，並在尊重台...

去年5千億元營收來自詐騙廣告？ Meta：沒這麼多

路透六日報導，根據其取得的Meta內部文件，這家社群媒體巨擘正從詐騙廣告賺取驚人利潤。

祖克柏夫婦：將大舉投資AI醫療

過去十年普莉希拉．陳與其夫婿、Meta共同創辦人兼執行長祖克柏將他們的部分慈善事業，聚焦於遠大目標，即「治癒、預防或控制...

馬斯克能領到1兆美元嗎？一圖看特斯拉績效獎勵門檻有多高

特斯拉股東會6日投票通過執行長馬斯克的新薪酬方案，只要他在未來10年內達到業績目標，可獲價值1兆美元的股票，從世界首富升級成「兆元富豪」。

減重藥雙雄銷美產品降價 諾和諾德、禮來與白宮達協議

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）與美國藥廠禮來（Eli Lilly）已與川普政府達成協議，藉由調降旗下熱門減...

東京推平價宅 租金打八折

日本東京都正推動明年度起以約相當於市價打八折的租金提供平價住宅，在房租節節攀升及公寓供給日益減少之際，讓逐漸住不起的家庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。