Shein販售爭議情趣娃娃 法國官員告知中國當局注意

中央社／ 上海7日綜合外電報導

創立於中國的電商巨擘Shein因販售兒童外型情趣娃娃爭議，已遭到法國暫停網路平台營運。法國首席外貿官員今天說，他已告知中國當局，Shein這類販售行為在法國「不可接受」。

法新社報導，法國反詐欺當局3日發現，總部設於新加坡的Shein在其網路平台販售上述爭議娃娃。此後Shein雖已將商品下架，巴黎5日仍暫停其線上銷售業務，等待當局確認一切是否遵守法國法規；法國海關也已下令檢查約20萬件Shein包裹。

來到上海出席中國國際進口博覽會的法國負責外貿事務外交部部長代表（minister delegate）佛利西耶（Nicolas Forissier）今天對媒體記者表示，他昨天已當面向中國商務部副部長凌激概述法國的立場。

佛利西耶說：「基於合作精神，向中國當局說明此事很重要。我要表達：請注意，我們非常關切，因為在Shein平台上可找到令人不可接受的產品，...你們應該要知道。」

他還對凌激表示，法國政府因此已決定展開相關程序，他並認為中國政府若能防範Shein平台出現「逾矩情況」，也符合其利益。

中國外交部的1名發言人婉拒特別就這起事件向法新社發表評論。

