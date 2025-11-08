馬斯克預告：特斯拉要蓋「超大型晶圓廠」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）6日表示，特斯拉可能必須興建一座月產能100萬片晶圓的「超大型晶圓廠」，在尊重台積電與三星電子等既有合作夥伴之餘，「也許會與英特爾展開某種合作」，以滿足在人工智慧（AI）與機器人領域日增的半導體需求。

馬斯克在特斯拉股東會上表示：「我正在試圖理解一件事，要怎麼生產足夠的晶片？」特斯拉正在設計第五代人工智慧（AI）晶片，驅動其自駕車雄心，目前仰賴台積電和三星代工生產相關晶片。

他說，最新的AI5晶片將在三星與台積電的多座設施生產，但產量還是不夠，特斯拉可能需要打造一座「特斯拉巨型晶圓廠」（Tesla terra fab），就像超級工廠，但更大，「我想不到其他任何能達成我們需求晶片數量的方法，這勢在必行」。

他未提供如何建造這座晶圓廠與地點，只說初期產能可能達到每月晶圓投片量（wafer starts）10萬片，最終規模能提高到100萬片。台積電去年的晶圓產能為1,700萬片12吋約當晶圓，每月晶圓投片量約142萬片。

馬斯克也說，或許會和英特爾討論，目前還沒簽署任何協議。他透露正規劃AI6晶片的過渡藍圖，預期在AI5開始生產的一年內過渡到AI6。AI5晶片將於2026年小量試產，2027年才有望大規模量產，AI6晶片將沿用相同製程，性能提升約兩倍，預計2028年中開始量產。

他強調，特斯拉自研晶片將符合特斯拉軟體高度優化的特性，預計功耗僅約輝達Blackwell晶片的三分之一，製造成本則只有10%。這些晶片可能用於自駕車Cybercab和人形機器人Optimus，Cybercab將於明年4月開始生產，預期中國明年2月或3月將全面批准特斯拉的全自駕（FSD）駕駛輔助軟體。