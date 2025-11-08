聽新聞
0:00 / 0:00

祖克柏夫婦：將大舉投資AI醫療

聯合報／ 國際中心／綜合報導
Meta共同創辦人祖克柏（右）及其妻子普莉希拉．陳（左）五日說，期望未來能治癒、預防或控制所有疾病。美聯社
Meta共同創辦人祖克柏（右）及其妻子普莉希拉．陳（左）五日說，期望未來能治癒、預防或控制所有疾病。美聯社

過去十年普莉希拉．陳與其夫婿、Meta共同創辦人兼執行長祖克柏將他們的部分慈善事業，聚焦於遠大目標，即「治癒、預防或控制所有疾病」，即使無法在他們有生之年實現，也希望能在子女那代達成。兩人也資助弱勢學校、移民改革，以及與多元、公平與包容（ＤＥＩ）相關的倡議。

現在這對億萬富豪夫婦正將其主要慈善資源轉向他們創立的科學組織「生物樞紐」，並專注於運用人工智慧（ＡＩ）加快科學新發現。其核心構想是研發基於ＡＩ的虛擬細胞模型，以理解細胞在人體內的運作方式、研究發炎反應，並運用ＡＩ「調動免疫系統」，以達到疾病偵測、預防與治療的目的。

祖克柏五日在加州的生物樞紐影像研究所活動中說，「我們在科學領域的作為，尤其是生物樞紐模式，是我們至今最具影響力的成果。因此我們希望，能加倍投入其中；生物樞紐未來將成為我們慈善事業的重點」。

這對夫妻六日在部落格寫道，「未來，生物樞紐將是我們投入絕大部分資源之處；我們仍會持續其他慈善事業，但我倆創辦的慈善團體『陳．祖克柏倡議』，將作為我們各項計畫的基礎設施與後勤支援」。

祖克柏

延伸閱讀

祖克柏夫婦慈善事業轉向 專注於AI治癒疾病

1天150億則詐騙廣告占年收入10%？Meta反駁

查克柏格夫婦慈善事業 轉向開發AI治病

Google Cloud推第7代自研TPU 搶客製化晶片大餅

相關新聞

去年5千億元營收來自詐騙廣告？ Meta：沒這麼多

路透六日報導，根據其取得的Meta內部文件，這家社群媒體巨擘正從詐騙廣告賺取驚人利潤。

祖克柏夫婦：將大舉投資AI醫療

過去十年普莉希拉．陳與其夫婿、Meta共同創辦人兼執行長祖克柏將他們的部分慈善事業，聚焦於遠大目標，即「治癒、預防或控制...

馬斯克：特斯拉可能自建晶圓廠

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）六日表示，特斯拉可能必須興建一座月產能一百萬片晶圓的「超大型晶圓廠」，並在尊重台...

AI泡沫何時爆、怎麼爆？ 緊盯「3個L」便知曉

本周科技股走勢劇烈震盪，有關人工智慧（AI）泡沫即將爆破的疑慮升到最高點。外媒分析指出，歷來金融資產價格泡沫有三大特點，...

馬斯克預告：特斯拉要蓋「超大型晶圓廠」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）6日表示，特斯拉可能必須興建一座月產能100萬片晶圓的「超大型晶圓廠」，在尊重台...

給馬斯克1兆美元薪酬…股東會准了

美國科技富豪馬斯克已是世界首富，特斯拉股東會六日進一步投票通過新的薪酬方案，讓他躋身「兆元富豪」。只要他在未來十年內達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。