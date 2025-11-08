去年5千億元營收來自詐騙廣告？ Meta：沒這麼多

路透六日報導，根據其取得的Meta內部文件，這家社群媒體巨擘正從詐騙廣告賺取驚人利潤。

內部文件顯示，Meta內部估算去年約百分之十的總收入、約一六○億美元（約台幣五○○一億元），可能來自詐騙與違禁商品廣告。更令人震驚的是，Meta評估旗下臉書、ＩＧ及WhatsApp等平台，每天向全球使用者呈現多達一五○億則「高風險」詐騙廣告。

Meta至少在過去三年未能有效阻擋詐騙廣告，內容涵蓋虛假電商、投資計畫、非法賭博以及違禁藥物與產品。

由於Meta演算法個人化的緣故，一旦使用者點擊詐騙廣告，系統就會推送更多類似內容，讓受害者陷入惡性循環。

內部文件顯示，「詐騙經濟」的利潤相當可觀；去年底一份報告估算，Meta每年光是從高風險詐騙廣告中，就可獲利約七十億美元（約台幣二一八八億元）。

高風險廣告 加價可續播

Meta的自動化審查系統僅會封鎖「百分之九十五確定為詐騙」的廣告商，若低於此門檻，系統不僅不下架，反而向廣告商收取更高費率作為「懲罰」，藉此抑制不當行為，但也遭批評形同「繳費續播」詐騙內容。

這份自評報告由Meta財務、遊說、工程與安全部門共同撰寫，內容涵蓋二○二一年至今的數據，顯示公司雖試圖量化平台濫用規模，卻對可能損及商業利益的整頓措施態度保守。Meta從可疑廣告商獲利的現象，也凸顯數位廣告產業監管不足。

Meta產品 成詐騙經濟支柱

Meta的產品如今被視為全球詐騙經濟的「支柱」，一份五月的簡報估計，Meta平台與美國約百分之卅三的成功詐騙案件有關，美國證券管理委員會（ＳＥＣ）已介入調查Meta是否縱容金融詐騙廣告；英國監管機構前年也指出，全英國約百分之五十四的支付詐騙損失與Meta平台相關，為其他社群媒體總和的兩倍以上。

內部文件顯示，Meta內部曾就此進行成本效益分析。公司評估潛在監管罰款最高可達十億美元，但另一份報告指出，Meta每六個月可從「高法律風險」廣告中賺取約卅五億美元，罰款遠低於收益。

Meta發言人史東對此回應，路透引用的文件「曲解事實」，稱百分之十的估算「過於粗略且包含合法廣告」，但拒絕提供修正版數據。史東強調，過去十八個月內全球詐騙廣告通報量減少約百分之五十八，今年已移除逾一億三四○○萬則詐騙內容。

不過內部文件顯示Meta對此仍採漸進式策略，計畫將「違規收入」占比從去年的百分之十點一，逐年降至今年底的百分之七點三、明年底的百分之六，並於後年達成百分之五點八的目標。