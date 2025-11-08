Shein進軍歐洲市場再遇阻 義大利憂快時尚衝擊產業

中資超快時尚電商平台Shein因販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議，遭到法國開罰，其網站暫遭封禁，Shein如今在義大利也面臨產業界反彈。

義大利以高端時尚聞名，是Gucci（古馳）、Prada（普拉達）等全球品牌的發源地，時尚產業約占國內生產毛額（GDP）5%。不過，價格親民的服飾在義大利與歐洲其他地區正大受歡迎，Shein的超低價平台吸引了大量消費者。

Shein是線上快時尚零售商，創立於中國，總部設在新加坡，上月在米蘭舉辦首次義大利時裝秀。就在同一週，義大利政府召開緊急會議，討論「超快時尚」對產業的影響。

義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）警告，廉價外國產品的「入侵」正傷害本國製造商，並對消費者構成風險。

義大利時尚工業總會（Confindustria Moda）告訴法新社：「紡織產業正面臨衝擊。我們每天都有成千上萬個包裹送到家中，我們必須採取行動。」

批評者警告，極低價格服飾對環境造成衝擊，因為許多衣物只穿一兩次即被丟棄。Shein的成衣工廠勞動條件也屢遭質疑。

法國媒體近日報導，Shein平台販售1款娃娃，產品說明有明確性暗示，娃娃高約80公分，打扮純真，手上還抱著1隻泰迪熊，引發輿論譁然，

但Shein全球首家常態實體店面最近在巴黎BHV百貨開幕，現場仍吸引眾多消費者大排長龍。