東京推平價宅 租金打八折

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

日本東京都正推動明年度起以約相當於市價打八折的租金提供平價住宅，在房租節節攀升及公寓供給日益減少之際，讓逐漸住不起的家庭在東京有安身之處。

日本媒體報導，用於提供平價住宅的資金總計將達到200多億日圓，其中東京都廳將投資100億日圓，民間部門籌資100多億日圓。這些資金將投資全新和現有公寓及獨棟房屋，東京都將分階段提供約300戶，有小孩及單親家庭將有優先權。

東京房租不斷上漲，根據不動產研究業者東京Kantei數據，東京市中心23區9月公寓平均租金為每平方公尺4,809日圓，比一年前上漲12%。新公寓供給也持續萎縮，今年前三季流入市場的公寓為1萬1,226戶，略多於一年前的1萬621戶，但仍徘徊在1990年代初期以來最低水準。

這項公私聯手的合作關係，開創日本地方政府籌資以提供平價住宅先例。東京已選出四家公司來指導管理住宅基金的團隊，分別是野村不動產、三菱日聯信託銀行、Resona不動產投資顧問及SMBC信託銀行，每個團隊都包含金融與不動產業者。

這些獲選企業都具備平價住宅專業知識，野村不動產4月宣布將攜手英國金融集團Legal & General，把該公司正在倫敦開發的部分出租公寓社區釋出做為平價住宅。不過，擴大供給公共住宅也可能導致民間企業承受壓力。

