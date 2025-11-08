減重藥雙雄銷美產品降價 諾和諾德、禮來與白宮達協議

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）與美國藥廠禮來（Eli Lilly）已與川普政府達成協議，藉由調降旗下熱門減重藥物的價格，換取三年關稅寬限期，以及藥品擴大納入聯邦醫療保險（Medicare）。

這項在6日稍晚宣布的協議，涵蓋諾和諾德的Wegovy（週纖達）、禮來Zepbound等減重針劑，將把Medicare與聯邦醫療補助（Medicaid）等政府方案以及自費患者的每月藥費，從現行的500-1,000美元，降至149-350美元。

華府官員表示，根據協議，諾和諾德與禮來的藥品可在未來三年內不受川普加徵藥品關稅的影響，取得先前同業達成這類協議後的同等待遇。

分析師指出，藥價調降可能影響這些藥廠的短期營收，但長期有望增加銷量。

諾和諾德執行長杜斯達（Mike Doustdar）與禮來執行長戴文睿（David Ricks）這兩位在全球減重市場掀起革命的藥廠領袖，6日在白宮齊聚，他們皆讚揚這項協議能使更多人取得藥物。

戴文睿感謝川普與衛生與公共服務部（HHS）達成的的談判成果，他說：「藥物只有在民眾能取得並負擔得起時才真正有效，今時今日的宣言正是為數百萬美國人解決了現實問題。」

他稍後簡報指出，目前美國約800萬至900萬人使用GLP-1類藥物。在納入Medicare後，潛在符合資格者可增至4,000萬人，並有望促使更多商業保險跟進給付。

根據協議，禮來的新一代口服減重藥將獲得美國食品藥物管理局（FDA）快速審查通道，諾和諾德的高劑量注射版本減重藥則獲准加速審查。禮來表示，獲得的審查憑證可將新藥orforglipron的審批期由一年縮短至數周，最快可於明年3月獲批。