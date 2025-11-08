川普擴大關鍵礦物清單 日本擬與美共同開採太平洋海域稀土

川普政府6日把十種礦物加入對美國經濟和國安至關重要的「關鍵礦物清單」，包括對電動車、電網和資料中心重要的銅，用於鋼材生產的焦煤，和用於核反應爐的鈾。

川普也在白宮會見中亞五國領袖，呼籲在關鍵礦物上擴大合作。另一方面，日本首相高市早苗則表示，將和美國合作在日本某座太平洋小島海域開採稀土。

路透報導，美國內政部的關鍵礦物清單，可決定哪些計畫有資格獲得聯邦獎勵，並協助政府制定廣泛的礦產戰略，向民間傳達政府在儲備和研究上的優先事項，以及政府在哪些領域看到長期戰略價值。

這次擴充清單，是在美國努力擴大國內採礦和降低依賴進口之際進行的，尤其是來自經濟上對手中國大陸的進口。除了銅、焦煤和鈾外，新列入的礦物還包括硼、鉛、磷酸鹽、鉀鹽、錸、矽和銀。

美國內政部長柏根（Doug Burgum） 表示，擴充後的名單「提供了一條清晰、以數據為基礎的路線圖，以降低我們對外國對手依賴、擴大國內生產，和解放美國的創新」。

同時，川普6日也在白宮會見哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克的領導人，以尋求擴大對這些資源豐富國家的影響力。這些國家長期受到俄羅斯支配，大陸也日益向這些國家獻殷勤。

川普表示，「我們政策當中的一項重要項目就是關鍵礦物」，並提到美國政府最近幾周透過和世界各地盟國締結協議，擴大了美國的關鍵礦物供應鏈，並強化美國經濟安全。

哈薩克總統托卡耶夫稱這場會面是「美國與中亞互動新時代的開始」，並宣布加入象徵以色列和穆斯林多數國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫稱呼川普為「世界總統」，並提議設立中亞永久秘書處。川普稍晚也在社群發文宣部，烏茲別克計劃未來十年在美國關鍵產業採購和投資逾1,000億美元，包括關鍵礦物、汽車零件和航空業。

另一方面，日相高市6日在國會答詢時表示，日本將和美國聯手，在位於東京東南方約1,950公里的南鳥島附近海域開採稀土，明年1月將開始實證測試；兩國之前已達成協議，共同努力切斷在這種關鍵礦物上對大陸的依賴。

高市表示，這項稀土協議是她上月與川普會談的一項重要成果。主導與美國關稅談判的日本經產大臣赤澤亮正上月曾示警，大陸對稀土的出口管制，可能導致日本汽車業的發展急踩煞車。