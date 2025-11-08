特斯拉股東會通過 馬斯克薪酬十年1兆美元

電動車大廠特斯拉（Tesla）6日舉行股東年會，股東一面倒通過執行長馬斯克的十年1兆美元薪酬方案，締造企業執行長獎酬方案的新紀錄。即便多家投資機構都建議反對，但股東們仍對馬斯克揚言離開的威脅改到焦慮，希望能留住這位電影「鋼鐵人」角色的原型人物。

特斯拉大股東挪威主權財富基金（NBIM）在股東會前就表態反對這項薪酬方案，兩家主要代理顧問公司Glass Lewis與ISS也建議股東否決，但投票結果顯示，即便沒算進馬斯克持有的約15%股權，仍有逾75%的投票股權支持這項提案，為馬斯克成為史上首位兆美元富豪鋪路。

特斯拉天價績效獎勵馬斯克、1兆美元到底有多少

這次通過的薪酬方案將以股票獎勵形式，在未來十年分12期發放，最多將共給予馬斯克約4.237億股股票、及約25%的投票權。若馬斯克要獲得這些獎勵，須達成不同階段財務與營運目標，難度被評為近乎「登陸火星」。

市值目標起點為從現行的1.5兆美元提高到8.5兆美元，中期目標為5兆美元；四個營運目標與特斯拉的現有和新產品掛鉤，包括未來十年的交車量要從目前的850萬輛提高到2,000萬輛，交付100萬台機器人，運作中的自駕計程車數要增至100萬台，全自動駕駛（FSD）輔助軟體訂戶要增加九倍到1,000萬戶。

其他八個營運目標和特斯拉的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）掛鉤，首個目標是500億美元，接著增加到3,000億美元，再提高到4,000億美元，並且維持至少三年。

馬斯克每獲得一批股票，就能行使這些股票的投票權，但有7.5-10年的禁售期限制，以確保他長期留任。