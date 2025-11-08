派樂騰上修展望 股價飆

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

線上健身課程與健身器材公司派樂騰（Peloton）傳出一連兩季獲利的好消息，並調高年底假期銷售旺季展望，押注重新改版的系列產品將驅動成長。消息激勵該公司7日美股早盤躍漲7%。

派樂騰6日公布，在截至9月底的年度第1季，淨利達1,390萬美元，遠優於去年同期的虧損90萬美元。

展望本季，也是派樂勝硬體銷售旺季，營收可望介於6.65億美元與6.85億美元之間，比一年前略增，且大致優於分析師預期。

派樂騰也調高全年稅前息前折舊攤銷前（EBITDA）獲利展望，如今估為4.25億至4.75億美元，各比原估獲利區間上、下限調高2,500萬美元。

最新財報雖報佳音，但派樂騰至今仍在收拾昔日爛攤子。該公司6日又召回瑕疵產品。這回在美、加約召回87.78萬部高階Bike+健身車，因為媒體報導傳出座椅桿斷裂害使用者摔下來的意外。最新一波召回導致第1季度認列1,350萬美元損失，毛利率因此折損0.3個百分點。在今年1月上任的執行長史登掌舵下，派樂騰削減成本有成，且重返創造自由現金流和營業利益轉盈的軌道，今後將聚焦營收與獲利成長。

