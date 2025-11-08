OpenAI拒當「大到不能倒」企業

在OpenAI財務長傅萊爾表示會有美國政府當後盾惹議後，執行長奧特曼趕緊發文澄清不會尋求政府為債務提供擔保，試圖消除外界對於其1.4兆美元支出計畫的龐大風險轉嫁給美國納稅人的疑慮。奧特曼也說，OpenAI今年年化營收將突破200億美元，2030年達到上千億美元。

OpenAI執行長奧特曼6日在X平台發表長文指出，該公司不要也不希望政府為其資料中心提供擔保。他強調政府不應挑選贏家輸家，納稅人不該為企業失敗埋單。OpenAI唯一和政府討論過貸款擔保的是支持美國半導體工廠建設，這是為了響應美國政府的呼籲。他強調，絕不該成為「大到不能倒」的企業，「如果我們搞砸了而且無法補救，就該接受失敗，其他企業將繼續優質工作並服務客戶。這就是資本主義運作方式，整個生態系與經濟仍將穩定。」

這篇長文出現在傅萊爾前一日引發爭議的言論之後。她當天在華爾街日報的活動上說，政府可與「銀行與私募股權生態系」共同提供「促使融資的擔保」，被解讀為呼籲聯邦出手支持AI基礎設施融資。

估值5,000億美元的OpenAI已承諾在未來八年投入1.4兆美元，購置算力與設備，部分交易包含循環式財務條款，使其營運前景與輝達（Nvidia）、超微（AlMD）及甲骨文（Oracle）等大型科技公司緊密掛鉤。

部分分析師擔心，如果OpenAI重金押注AI發展卻無法創造足夠收益，可能引發連鎖反應，導致美股與經濟承受重大損失。

白宮加密幣和AI事務負責人薩克斯6日也在X平台上說：「聯邦政府不會對AI提供救助。」他強調，美國擁有多家AI產業的大公司，「如果一家倒了，其他家將取而代之」。