路透爆料Meta靠詐騙廣告賺翻 去年賺進160億美元 公司駁斥「曲解事實」

路透根據取得的Meta內部文件報導，這家社群媒體巨擘估計，2024年約10%的總營收、相當於160億美元（約新台幣5,000億元）的收入，來自詐騙與違禁商品廣告。此外，旗下臉書、Instagram及WhatsApp等平台，每天向全球使用者呈現多達150億則「高風險」詐騙廣告。

路透發布長篇特別報導指出，這些文件也顯示，Meta至少三年來未能有效識別並阻止大量高風險廣告，導致旗下平台上的數十億用戶，暴露於詐欺電商、投資陷阱、非法線上博弈及違禁藥物與產品等等風險中。

根據2024年12月的一份文件，Meta平均每天向旗下平台用戶展示約150億則「較高風險」詐騙廣告，即明顯帶有詐騙跡象的內容。

Meta的產品如今儼然成為全球詐騙經濟的「支柱」，一份5月的簡報估計，Meta的平台與美國約33%的成功詐騙案件有關，美國證管會（SEC）已介入調查Meta是否縱容金融詐騙廣告；英國監管機構前年也指出，全英約54%的支付詐騙損失與Meta平台相關，為其他社群媒體總和的兩倍以上。

內部文件也顯示，Meta曾就此進行成本效益分析，評估潛在監管罰款最高可達10億美元，但另一份報告指出，Meta每六個月可從「高法律風險」廣告中賺取約35億美元，罰款明顯遠低於收益。

Meta對此仍採漸進式策略，計劃將「違規收入」占比從去年的10.1%，逐年降至今年底的7.3%、明年底的6%，並於後年達成5.8%的目標。

受控於Meta演算法，一旦使用者點擊詐騙廣告，系統就會推送更多類似內容，讓受害者陷入惡性循環。

Meta的自動化審查系統，僅會封鎖「95%確定為詐騙」的廣告商，若低於此門檻，系統不僅不下架，反而向廣告商收取更高費率作為「懲罰」，藉此抑制不當行為，但也遭批評形同「繳費續播」詐騙內容。

Meta發言人史東對此回應，路透引用的文件「曲解事實」，稱所謂的10%是「過於粗略且包含合法廣告」，但拒絕提供修正版數據。史東強調，過去18個月內全球詐騙廣告通報量減少約58%，今年已移除逾1.34億則詐騙內容。