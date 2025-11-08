聽新聞
馬斯克：特斯拉可能自建晶圓廠

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）六日表示，特斯拉可能必須興建一座月產能一百萬片晶圓的「超大型晶圓廠」，並在尊重台積電與三星電子等合作夥伴之餘，「或許會和英特爾合作」，以滿足在人工智慧（ＡＩ）與機器人領域日增的半導體需求。

馬斯克在特斯拉股東會上表示：「我正在試圖理解一件事，我們要怎麼生產足夠的晶片？」特斯拉正在設計第五代ＡＩ晶片，驅動其自駕車雄心，目前仰賴台積電和三星代工生產該公司設計的晶片。

他說，最新的Ａ15晶片將在三星的南韓設施、以及台積電的多座設施生產，但「即便我們推斷了供應商產量的最佳情境，還是不夠」，特斯拉可能需要打造一座「特斯拉巨型晶圓廠」，「就像超級工廠，但更大」，「我想不到其他任何能達成我們需求晶片數量的方法」，「這勢在必行」。

他未提供這座晶圓廠的落腳地點，只說初期產能每月投片量可能達到十萬片，最終規模能提高到一百萬片。相較之下，台積電去年十二寸晶圓的產能為一千七百萬片，每月晶圓投片量約一百四十二萬片。

馬斯克也說，「我們很尊敬我們的合作夥伴台積電和三星電子」，但「也許我們會與英特爾展開某種合作」，「我們還沒簽署任何協議，但或許值得和英特爾討論」。

他也透露，特斯拉已規畫Ａ16晶片的過渡藍圖。他日前說，Ａ15晶片將於二○二六年小量試產，二○二七年才有望大規模量產，Ａ16晶片將沿用相同製程，性能提升約兩倍，預計二○二八年中開始量產。

特斯拉預料將把這些晶片用於Cybercab自駕車和Optimus人形機器人，馬斯克表示，Cybercab將於明年四月開始生產，預期中國大陸將在明年二月或三月左右全面批准特斯拉的全自駕（ＦＳＤ）駕駛輔助軟體。

他也對Optimus的未來做出幾項大膽宣告，包括最終製造成本兩萬美元、開刀能力高於「最強的人類外科手術」、「消弭貧窮」，以及擴增經濟規模「十倍以上」。

