給馬斯克1兆美元薪酬…股東會准了

美國科技富豪馬斯克已是世界首富，特斯拉股東會六日進一步投票通過新的薪酬方案，讓他躋身「兆元富豪」。只要他在未來十年內達到業績目標，可獲得價值一兆美元的股票。

美聯社等美媒六日報導，特斯拉正面臨銷量、市占率、利潤大幅下滑的困境，而這很大程度上要歸咎於馬斯克本人，今年他涉入美國和歐洲政壇、散布陰謀論，許多消費者紛紛遠離特斯拉。不過這次投票顯示投資者仍然對他充滿信心。

該薪酬方案將分十二期發放，設計這份方案的董事會要求他達成多項野心勃勃的財務與營運目標，包括每次以五千億美元的幅度提升特斯拉的估值，直到市值成長至目前的幾乎六倍；在十年內將賣出兩千萬輛特斯拉電動車，這是公司創立以來產量的兩倍以上；必須部署一百萬個他稱為「機器人大軍」、承諾能改變工作與家庭生活的人形機器人，而目前這個數字仍是零。根據薪酬方案中的階段性目標，只要部分達成這些計畫，馬斯克在未來幾年內就能獲得特斯拉新股。

特斯拉及股東近日發起了一場不同以往的攻勢，試圖爭取各方支持以達成這項交易。他們認為要在此時人工智慧（ＡＩ）關鍵的轉捩點留住馬斯克，便得靠這項史無前例的方案。

據知情人士透露，特斯拉高層最近與最大機構投資者之一的貝萊德會議上，罕見地呼籲各方支持該方案。此前，特斯拉粉絲威脅要撤出嘉信理財的持股，嘉信理財於四日宣布支持該方案。儘管特斯拉多年來一直拒絕為電動車打廣告，但此次卻在社群媒體上掀起了一波宣傳攻勢，發布了大量貼文、影片，還建立了一個專門的網站懇請股東投贊成票。

而馬斯克未來十年總額一兆美元的薪酬已獲股東批准，支持他推動特斯拉轉型為ＡＩ與機器人巨擘的願景。