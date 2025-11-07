快訊

大樂透頭獎下周一創5年新高 一注獨得獎金破6億元

羽球／戴資穎開創我國羽球新時代 「不想脆弱被看見」放棄退役儀式

不到3個月 勇鷹高教機今年已2起煞車失效事故

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年「恐跌這麼多」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美國股市近來在人工智慧（AI）題材加持下不斷攀升，標普500指數已從4月低點上漲逾三成，股市已泡沫化的警告不絕於耳。專家表示，從一個知名度不高但預測精準的指標來看，美股未來12個月可能寫下兩位數跌幅。

財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）指出，研究員已發現黃金白金比」是預測股市未來12個月報酬率精準指標，準確程度幾乎優於所有現有報酬率預測指標。研究員指出，黃金價格同時受經濟與地緣政治風險影響，但白金價格主要只反映經濟風險。黃金白金比下滑代表地緣政治風險逐漸下降，這意味股市不需要提供這麼高的預估未來報酬率，來彌補投資人承擔的地緣政治風險。

赫伯特表示，黃金白金比今年7月觸底時已從4月高點下跌近40%。從研究員建構的模型來看，黃金白金比今夏這波跌勢，暗示美股未來12個月可能下跌16%。

值得注意的是，黃金白金比無法反映美國經濟情勢，因為美國經濟是好是壞同時影響分子與分母，而且影響會互相抵銷。截至目前為止黃金白金比一直未大幅反彈，目前僅略高於夏季低點。

不過，黃金白金比不保證每次都能準確預測市場走勢，這個數字也無法預測未來12個月股市何時會開始下跌。股市可能繼續上漲好幾個月後才大跌，另一種可能情境是以沒那麼戲劇化的方式持續下跌，跌勢持續多月。赫伯特表示，無論股市會怎麼走，黃金白金比寫下史上數一數二大跌幅，並不是好消息。

黃金 報酬率 風險 AI 美股

延伸閱讀

買房一年竟暴富？老翁想造泳池喜獲「天降大禮包」 爽抱走2500萬

黃金從非洲挖出來熔化再埋回去 巴菲特：火星人看到難以理解

相關新聞

AI泡沫何時爆、怎麼爆？ 緊盯「3個L」便知曉

本周科技股走勢劇烈震盪，有關人工智慧（AI）泡沫即將爆破的疑慮升到最高點。外媒分析指出，歷來金融資產價格泡沫有三大特點，...

AI導致美職缺數雪崩式下滑？學者：「世界最重要圖表」其實最蠢

各大社群媒體平台近來瘋傳一幅圖表，暗指人工智慧（AI）興起與美國職缺數急遽下滑有關，許多人以全世界「最可怕」或「最重要」...

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年「恐跌這麼多」

美國股市近來在人工智慧（AI）題材加持下不斷攀升，標普500指數已從4月低點上漲逾三成，股市已泡沫化的警告不絕於耳。專家...

美股早盤／3大指數走跌…擔憂經濟和科技股過高 特斯拉跌逾3%

美股7日早盤下跌，因對經濟和科技股超高估值的擔憂持續打壓投資人信心，這也將使三大指數料將創下數周來最大周線跌幅。

路透：Meta每日推送150億則可疑詐騙廣告 年賺2000億

路透社報導，美國社群媒體巨擘Meta自估去年營收有10%來自詐騙和禁售商品廣告，且平均每天推送150億則有較高詐騙風險的...

中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳近日受訪稱「中國將贏得AI競賽」，但他稍後澄清，中國在AI領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。