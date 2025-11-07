美股早盤／3大指數走跌…擔憂經濟和科技股過高 特斯拉跌逾3%

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股7日早盤走跌，對美國經濟和美股科技股估值過高的擔憂，持續打壓投資人信心。美聯社
美股7日早盤下跌，因對經濟和科技股超高估值的擔憂持續打壓投資人信心，這也將使三大指數料將創下數周來最大周線跌幅。

道瓊工業指數7日早盤下跌218點，或0.5%；標普500和那斯達克指數下跌0.7%和1%；費城半導體指數大跌2.4%；台積電ADR則跌1.8%。標普500和道瓊指數料將創下四周來最大周線跌幅，那斯達克則將創下3月最差單周表現。

儘管對人工智慧（AI）的樂觀已推動今年股市屢創新高，但對這項科技獲利能力和業界持續擴大支出的擔憂，已打壓近期美股投資人的熱情。

有恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），盤前觸及逾兩周來最高。

美國史上最長的政府關門導致原訂7日公布的非農就業數據再度停發，聯準會（Fed）官員和投資人只能仰賴民間數據來評估經濟狀況。

民間公司6日公布的數據顯示，美國雇主10月裁員大增，與5日ADP研究所報告顯示的民間就業回升呈現相反趨勢。

個股方面，特斯拉跌逾3%，此前該公司在股東年會通過執行長馬斯克1兆美元的薪酬方案。英特爾上漲0.7%，因馬斯克說可能值得和該公司討論生產晶片。Take-Two Interactive將俠盜獵車手6發表時間延至2026年11月，拖累股價挫逾6%。

