快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

祖克柏夫婦慈善事業轉向 專注於AI治癒疾病

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導

Meta共同創辦人兼執行長祖克柏與妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）創立的非營利組織「陳－祖克柏倡議」今天宣布重整，將聚焦在利用人工智慧（AI）實現治癒疾病的目標。

法新社報導，此舉縮小了這個成立於2015年的慈善組織關注的範圍。該組織曾經承諾將祖克柏（MarkZuckerberg）與妻子巨額財富中的大部分用於慈善事業，包括社會正義和選民權利。

據媒體報導，「陳－祖克柏倡議」（ChanZuckerberg Initiative）今年停止了多元化的方向，削減對提供住房的非營利組織的支持，並停止資助一所為弱勢兒童提供教育和醫療保健的小學。

「陳－祖克柏倡議」說，目前的重點是組建科學團隊，並將這些團隊集中在生醫育成中心「生物樞紐」（Biohub）中。

祖克柏家族近十年前啟動這項倡議時宣布的第一筆投資，便是在矽谷設立「生物樞紐」，供研究人員、科學家和其他人士共同開發工具，研究並瞭解疾病。

「生物樞紐」在成立不久後，收購了加拿大一家新創公司，該公司利用AI快速閱讀和理解科學論文，為研究人員提供洞見。

「生物樞紐」在談到其進展時表示，「我們由科學家和工程師組成的多學科團隊已經開發出令人驚嘆的技術，用於觀察、測量和編程生物學」。

「生物樞紐」在一篇部落格文章中寫道，這是科學發展的關鍵時刻，AI驅動科學發現的未來正逐漸顯現。

科學家 祖克柏 團隊

延伸閱讀

1天150億則詐騙廣告占年收入10%？Meta反駁

查克柏格夫婦慈善事業 轉向開發AI治病

Google Cloud推第7代自研TPU 搶客製化晶片大餅

每日推150億則！路透：Meta估去年靠詐騙廣告刊登費賺進5000億元

相關新聞

AI泡沫何時爆、怎麼爆？ 緊盯「3個L」便知曉

本周科技股走勢劇烈震盪，有關人工智慧（AI）泡沫即將爆破的疑慮升到最高點。外媒分析指出，歷來金融資產價格泡沫有三大特點，...

中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳近日受訪稱「中國將贏得AI競賽」，但他稍後澄清，中國在AI領...

彭博：中國若恢復安世晶片出口 荷蘭最快下週擱置控制令

彭博今天引述知情人士報導，荷蘭政府準備好擱置使其有權力封殺或改變荷蘭安世半導體（Nexperia）重大公司決定的命令，只...

美就業數據與利率疑慮 亞股隨美股頹勢多收跌

隨著投資人評估美國疲弱的就業數據與美國聯邦準備理事會（Fed）今年可能不再降息的訊號，亞洲股市今天隨著前一天的華爾街股市...

路透：Google聖誕島建AI資料中心 兼具戰略意義受矚

根據路透社查閱的文件及訪問官員所得，谷歌（Google）計劃在澳洲偏遠的印度洋島嶼聖誕島興建大型人工智慧資料中心，這是在...

荷蘭：相信安世中國晶片會在未來幾天內交付

荷蘭經濟部長卡雷曼斯表示，荷蘭對中方宣布將恢復安世半導體中國工廠的供貨表示歡迎。鑑於與中國當局的會談富有建設性，荷蘭相信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。