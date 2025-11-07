祖克柏夫婦慈善事業轉向 專注於AI治癒疾病

Meta共同創辦人兼執行長祖克柏與妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）創立的非營利組織「陳－祖克柏倡議」今天宣布重整，將聚焦在利用人工智慧（AI）實現治癒疾病的目標。

法新社報導，此舉縮小了這個成立於2015年的慈善組織關注的範圍。該組織曾經承諾將祖克柏（MarkZuckerberg）與妻子巨額財富中的大部分用於慈善事業，包括社會正義和選民權利。

據媒體報導，「陳－祖克柏倡議」（ChanZuckerberg Initiative）今年停止了多元化的方向，削減對提供住房的非營利組織的支持，並停止資助一所為弱勢兒童提供教育和醫療保健的小學。

「陳－祖克柏倡議」說，目前的重點是組建科學團隊，並將這些團隊集中在生醫育成中心「生物樞紐」（Biohub）中。

祖克柏家族近十年前啟動這項倡議時宣布的第一筆投資，便是在矽谷設立「生物樞紐」，供研究人員、科學家和其他人士共同開發工具，研究並瞭解疾病。

「生物樞紐」在成立不久後，收購了加拿大一家新創公司，該公司利用AI快速閱讀和理解科學論文，為研究人員提供洞見。

「生物樞紐」在談到其進展時表示，「我們由科學家和工程師組成的多學科團隊已經開發出令人驚嘆的技術，用於觀察、測量和編程生物學」。

「生物樞紐」在一篇部落格文章中寫道，這是科學發展的關鍵時刻，AI驅動科學發現的未來正逐漸顯現。