泰國總理訪新加坡 簽署稻米貿易備忘錄促糧食安全

中央社／ 新加坡7日專電

泰國總理阿努廷今天起訪問新加坡，並簽署合作備忘錄，建立兩國稻米採購機制。根據協議內容，未來若新加坡提出需求，泰國將出口一定數量的稻米供應新加坡。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）本週到訪新加坡，期間與新加坡總理黃循財見證雙方官員簽署有關糧食安全的合作備忘錄。

聯合早報報導，根據新加坡永續發展與環境部發布資料，備忘錄重申兩國開放、透明及互惠的稻米貿易機制。根據備忘錄，當新加坡政府提出需求時，泰國將按雙方協商好的條件供應稻米，並指這項協議體現星泰在加強糧食安全領域的緊密合作，以及持續拓展新合作領域的共同承諾。

阿努廷9月當選泰國總理。今年是新加坡與泰國建交60週年，今年10月，新加坡外交部長維文（VivianBalakrishnan）指出，面對當前動盪的國際局勢，星泰兩國相互信任、互補以及同樣聚焦務實成果的夥伴關係基礎依然穩固，並呼籲兩國官員繼續合作應對當前挑戰，「很高興兩國的機構正在就應對網路詐騙、適應氣候變化和保障糧食安全等領域的合作展開討論」。

報導指出，據泰方資訊，泰國政府將在未來5年按新加坡的需求及相應的國際市場價格，向新加坡政府供應最多10萬公噸稻米。

黃循財表示，星泰稻米貿易合作是一項雙贏成果，新加坡大部分糧食依賴進口，而泰國是主要農產品出口國，這項合作將確保新加坡稻米供應穩定，同時為泰國農產出口商開拓新的市場機遇。

阿努廷指出，泰國歡迎更多來自新加坡的投資，尤其是高科技產業，如半導體、電動汽車、生物科技和數據中心等領域。

新加坡 泰國 稻米

