美就業數據與利率疑慮 亞股隨美股頹勢多收跌

中央社／ 香港7日綜合外電報導
亞洲股市今天隨著前一天的華爾街股市跌勢，終場多收挫。示意圖／ingimage
隨著投資人評估美國疲弱的就業數據與美國聯邦準備理事會（Fed）今年可能不再降息的訊號，亞洲股市今天隨著前一天的華爾街股市跌勢，終場多收挫。

法新社報導，投資人對於估值，尤其是科技股的估值經過今年飆漲之後已過高的疑慮攀升，增添市場不安氣氛。

人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas最新報告顯示，美國企業10月宣布的裁員人數創下22年新高；今年的裁員規模為2020年疫情重創勞動市場以來最嚴重的一年。

美國政府持續關門時間創下最長紀錄，導致多個部門停擺，投資人被迫依靠民間機構數據研判美國經濟狀況。

儘管前一天的數據顯示私人企業聘僱人數增加，最新公布的就業數據仍引發市場對勞動市場的疑慮，也讓聯準會12月連續第3次降息的壓力升高。

然而，聯準會多位官員的談話顯示，進一步降息仍在未定之天，呼應聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週的警告。

前一天的華爾街三大全數收跌，今年以來領漲的科技股成為投資人拋售重災區。以科技股為主的那斯達克指數收跌1.9%，標準普爾500指數跌逾1%。

亞洲主要股市表現同樣疲軟，東京與首爾股市收盤跌逾1%。香港、上海、雪梨、台北與馬尼拉股市也都收低，新加坡近乎平盤作收，威靈頓和雅加達股市則是逆勢上揚。

