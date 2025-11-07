彭博：中國若恢復安世晶片出口 荷蘭最快下週擱置控制令

彭博今天引述知情人士報導，荷蘭政府準備好擱置使其有權力封殺或改變荷蘭安世半導體（Nexperia）重大公司決定的命令，只要中國讓安世生產的關鍵晶片恢復出口。

路透社報導，根據彭博（Bloomberg News）消息，若相關晶片在未來幾天恢復出貨並獲得確認，荷蘭願意最快下週就暫停這道部長命令。

路透社尚無法確認報導真實性，安世也尚未回覆置評請求。

荷蘭與中國針對安世半導體的所有權與控制權而起的紛爭，引發這場晶片荒，造成全球汽車供應鏈大受影響，打擊到車輛生產，一些車廠被迫讓員工放無薪假。

荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）昨天表示，他相信安世生產的電腦晶片將在接下來幾天內送達歐洲及全球其他地區客戶手中。