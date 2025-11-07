路透：Google聖誕島建AI資料中心 兼具戰略意義受矚

根據路透社查閱的文件及訪問官員所得，谷歌（Google）計劃在澳洲偏遠的印度洋島嶼聖誕島興建大型人工智慧資料中心，這是在今年稍早與澳洲國防部簽署雲端合約後的最新布局。

路透社報導，這座資料中心的規劃尚未曝光，其規模、成本及潛在用途等諸多細節仍屬機密。聖誕島位於印尼以南約350公里，是一座面積狹小的離島。

不過，軍事專家指出，這類設施將成為該島的重要資產，近年來，國防官員愈發將聖誕島視為監控中國潛艦及其他海軍活動的印度洋前線關鍵據點。

根據聖誕島地方政府官員透露及議會會議紀錄顯示，Google正與當地礦業公司洽談，租用機場附近土地興建資料中心，並確保能源供應。

身為母公司Alphabet旗下的Google表示，此計畫屬於推動海底電纜基礎建設、強化澳洲與印太地區數位韌性的工作之一，並淡化資料中心的規模。

Google發言人在提供給路透社的聲明中表示：「我們並未在聖誕島興建『大型人工智慧資料中心』。」她還說，相關細節將於近期公布。

規劃文件顯示，Google建議設置1條「額外的未來電纜系統」，將聖誕島連結至亞洲。

1名不具名的聖誕島消息人士透露，Google曾要求為1座7兆瓦（MW）的資料中心取得長期能源供應協議，電力來源包括柴油及再生能源。Google則未對能源需求置評。

澳洲基礎建設部門證實，Google的提案是在聖誕島設立資料中心，計畫包括透過海底電纜將該島連接至達爾文（Darwin）。