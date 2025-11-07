快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

荷蘭：相信安世中國晶片會在未來幾天內交付

中央社／ 台北7日電
安世半導體（Nexperia）鬧分裂僵局露曙光。 路透社
安世半導體（Nexperia）鬧分裂僵局露曙光。 路透社

荷蘭經濟部長卡雷曼斯表示，荷蘭對中方宣布將恢復安世半導體中國工廠的供貨表示歡迎。鑑於與中國當局的會談富有建設性，荷蘭相信，未來幾天內，來自中國的晶片將能送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。

安世半導體（Nexperia）鬧分裂僵局露曙光，荷蘭政府當地時間6日發表聲明，卡雷曼斯（VincentKarremans）作以上表示。

卡雷曼斯表示，已收到中國和美國關於近期達成經貿協議的通知，並對中方宣布將恢復安世半導體中國工廠的供貨表示歡迎，此舉將恢復這些關鍵傳統晶片在全球範圍內的供應。這與中國商務部向歐盟執委會提供的資訊一致。

卡雷曼斯說，鑑於與中國當局的會談富有建設性，荷蘭相信，未來幾天內，來自中國的晶片將能夠送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。荷蘭將密切關注並支持這些進展，並在必要時採取適當措施。

他說，荷蘭將繼續與中國當局保持密切聯繫，並將就此事與歐盟執委會和國際夥伴密切協調。

荷蘭與中國就安世半導體的所有權和控制權發生爭端，導致晶片供應短缺，造成全球汽車供應鏈大亂。

路透社報導，卡雷曼斯於9月30日接管安世半導體，理由是擔心其業務會轉移到中國，而安世的母公司聞泰科技總部就在中國。中國政府10月4日採取反制措施，禁止安世中國工廠相關產品出口。

報導說，汽車製造商和汽車零件經銷商本週開始向中國商務部申請豁免，目前尚不清楚是否有企業已經收到晶片。

安世半導體荷蘭總部5日表示，歡迎中國方面承諾協助安世中國工廠及其分包商恢復出口，從而確保關鍵傳統晶片能夠持續供應全球市場。希望盡快了解有關放寬出口限制的條件、標準和程序的更多細節。

中國商務部新聞發言人何亞東昨天表示，中方本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，已及時批准中國出口商的相關出口許可申請，並對符合條件的出口予以豁免，努力促進安世半導體（中國）恢復供貨。

何亞東說，中方希望荷方從維護中荷、中歐經貿關係大局和產供鏈穩定與安全的角度出發，以負責任的態度與中方相向而行，停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性解決方法。

荷蘭 半導體 中方

延伸閱讀

荷蘭政府預期 安世中國廠將在「幾天內」恢復晶片供應

Google Cloud推第7代自研TPU 搶客製化晶片大餅

安世半導體僵局未解 德國車廠再拉晶片荒警報

黃仁勳：中國將贏得 AI 競賽

相關新聞

富可敵國！馬斯克「兆元」薪酬是孟加拉GDP兩倍 全球只輸20國

電動車大廠特斯拉6日舉行年度股東大會，批准可望讓執行長馬斯克成為全球首位「兆元富豪」的薪酬方案。路透報導，這項方案的價值...

AI泡沫何時爆、怎麼爆？ 緊盯「3個L」便知曉

本周科技股走勢劇烈震盪，有關人工智慧（AI）泡沫即將爆破的疑慮升到最高點。外媒分析指出，歷來金融資產價格泡沫有三大特點，...

彭博：中國若恢復安世晶片出口 荷蘭最快下週擱置控制令

彭博今天引述知情人士報導，荷蘭政府準備好擱置使其有權力封殺或改變荷蘭安世半導體（Nexperia）重大公司決定的命令，只...

美就業數據與利率疑慮 亞股隨美股頹勢多收跌

隨著投資人評估美國疲弱的就業數據與美國聯邦準備理事會（Fed）今年可能不再降息的訊號，亞洲股市今天隨著前一天的華爾街股市...

路透：Google聖誕島建AI資料中心 兼具戰略意義受矚

根據路透社查閱的文件及訪問官員所得，谷歌（Google）計劃在澳洲偏遠的印度洋島嶼聖誕島興建大型人工智慧資料中心，這是在...

荷蘭：相信安世中國晶片會在未來幾天內交付

荷蘭經濟部長卡雷曼斯表示，荷蘭對中方宣布將恢復安世半導體中國工廠的供貨表示歡迎。鑑於與中國當局的會談富有建設性，荷蘭相信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。