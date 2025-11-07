日本財相：政府將支持三大銀行共同發行穩定幣計畫

快訊

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本財務大臣片山皋月今天表示，金融廳（FSA）已決定支持日本三大銀行共同發行「穩定幣」的計畫。

路透社報導，片山皋月同時兼任金融廳主管職務，她在例行內閣會議後的記者會上宣布這項消息。

三菱日聯金融集團（MUFG）今天在聲明稿中表示，三菱日聯金融集團、三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group）與瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）等日本三大金融集團旗下的銀行部門將共同發行穩定幣，並測試其在跨境支付上的應用可行性。

金融廳將評估這項服務是否能在法律與監管框架下適當執行。

