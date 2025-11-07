客戶消化庫存影響 微晶科技財測低於預估
美國微晶科技（Microchip Technology）今天預測第3季淨銷售額將低於華爾街分析師預期，顯示汽車與工業市場客戶持續消化過剩庫存，導致晶片需求不振。
路透社報導，微晶科技預估，第3季淨銷售額預估介於11億1000萬至11億5000萬美元之間，低於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的分析師平均預期值11億8000萬美元。
消息公布後，這家總部位於亞利桑那州錢德勒（Chandler）的晶片製造商股價在盤後交易中重挫近6%。
微晶科技預估，第3季經調整後每股盈餘介於34美分至40美分之間，其中點低於分析師預估的40美分。
隨著疫情期間的囤貨潮造成供應過剩，許多客戶近來積極降低晶片庫存水位。微晶科技表示，這一庫存再平衡過程正在進行中。執行長桑吉（Steve Sanghi）在聲明中指出：「客戶要求加快出貨的請求明顯增加，顯示庫存正常化進展順利。」
微晶科技公布第2季淨銷售額為11億4000萬美元，符合市場預期。
汽車與工業晶片供應商德州儀器（TexasInstruments）上月也預測本季營收與獲利將低於華爾街預期，市場因此擔憂受到半導體產業關稅規則不明等因素影響，全面復甦的道路仍將漫長。
