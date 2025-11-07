墨比爾斯：「川習會」貿易協議 美國是贏家、看好中國後市

有「新興市場教父」之稱的資深投資人墨比爾斯（Mark Mobius）認為，最近「川習會」後談定的美中貿易協議，美國明顯是贏家，因為成功爭取到關鍵的讓步。

已投資開發中國家30多年的墨比爾斯受訪表示，在美中達成協議後，「在很大程度上，美國是贏家」，「川普拿到他想要的東西」，諸如中國大陸恢復採購美國黃豆、並釋出稀土等。

不過，墨比爾斯也指出，中國大陸以及國家主席習近平也沒有顯得軟弱，只是團隊的態度更友善，「讓我更加看好中國市場」。他強調，對他這類投資人而言，科技與自給自足非常重要，中國大陸正在「一步步攀上科技階梯」。

他說：「毫無疑問，我們正處於一個新的時代。投資人需要時間適應。很多人目前仍對中國悲觀，但如果現有趨勢持續下去，我認為情況將會改變。」

墨比爾斯也預測，印度將重回成長軌道，與中國大陸並駕齊驅，使「新興市場的整體前景變得非常亮眼」。

對於人工智慧（AI）產業，墨比爾斯表示目前泡沫很多，認為強調支出數兆美元的企業，將會面臨修正。