中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯表示，美軍今天在加勒比海再度攻擊一艘涉嫌運毒的船隻，導致3人喪生，讓華府備受爭議的反毒行動累計死亡人數至少達到70人。

法新社報導，美國自9月初開始展開此類攻擊。專家指出，即便目標為已知毒販，這類作為仍屬於法外處決。美方鎖定加勒比海與東太平洋的船隻發動攻擊。

美軍到目前為止已摧毀至少18艘船隻，包括17艘船和1艘半潛艇式走私船，但華府尚未公布任何明確證據，證明攻擊目標涉及運毒或對美國構成威脅。

赫格塞斯（Pete Hegseth）於社群平台X公開最新空拍攻擊畫面。他表示，這次行動與過去一樣發生在公海，並鎖定「由被認定為恐怖組織營運的船隻」。

影片顯示一艘船在海上航行，隨後爆炸起火。

赫格塞斯說：「船上3名男性毒品恐怖分子在此次行動中喪生。」他並未提供更多身分細節。

他並寫道：「致所有威脅我們家園的毒品恐怖分子，如果你還想活命，就停止毒品交易。若繼續販運致命毒品，我們就會殺了你。」

美國總統川普（Donald Trump）政府宣稱為了徹底根除毒品交易，已大幅增加在拉丁美洲的軍事部署。

美國到目前為止已派遣6艘海軍軍艦駐紮加勒比海，派F-35匿蹤戰機進駐波多黎各，並下令「福特號」（USS Gerald R Ford）航艦打擊群前往該區域。

遇害者國家政府及家屬表示，在美方攻擊中喪生者多為平民，主要是漁民。

美國國防 毒品 美方

相關新聞

富可敵國！馬斯克「兆元」薪酬是孟加拉GDP兩倍 全球只輸20國

電動車大廠特斯拉6日舉行年度股東大會，批准可望讓執行長馬斯克成為全球首位「兆元富豪」的薪酬方案。路透報導，這項方案的價值...

美軍再轟加勒比海疑似運毒船 擊斃3人累計至少70死

美國國防部長赫格塞斯表示，美軍今天在加勒比海再度攻擊一艘涉嫌運毒的船隻，導致3人喪生，讓華府備受爭議的反毒行動累計死亡人...

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

蘋果下一代旗艦機iPhone 18可能面臨晶片成本大幅上升的挑戰。根據科技媒體MacRumors引述知名爆料人士yeux...

1天150億則詐騙廣告占年收入10%？Meta反駁

路透取得的Meta內部文件顯示，這家社群媒體巨擘正從大量詐騙廣告中賺取驚人利潤。文件指出，Meta內部估算2024年約有...

特斯拉股東批准馬斯克兆元薪酬 開出兩大KPI

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)現已是世界首富，現在更有望成為史上首位「兆元富翁」。特斯拉股東會6日投票通過新的薪酬...

觀察站／美企紛紛「脫中」 兩國角力新階段

中美競爭白熱化，市場監管挑戰與貿易戰影響持續升高。星巴克近日出售中國業務，在此之前還有麥當勞、Uber和亞馬遜等縮減中國...

