快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果下一代旗艦機iPhone 18可能面臨台積電晶片大幅漲價的挑戰。路透
蘋果下一代旗艦機iPhone 18可能面臨台積電晶片大幅漲價的挑戰。路透

蘋果下一代旗艦機iPhone 18可能面臨晶片成本大幅上升的挑戰。根據科技媒體MacRumors引述知名爆料人士yeux1122的消息，台積電已通知主要客戶，為反映龐大資本支出與初期良率的挑戰，自2026年起，次世代2奈米與5奈米以下先進製程將全面漲價約3%至10%，其中以2奈米製程的漲幅最高，整體生產成本恐較現行3奈米製程高出至少50%。

這意味將用於明年問世iPhone 18 Pro系列的A20晶片，可能成為蘋果歷來最昂貴的處理器。台積電2奈米製程首度採用環繞閘極（GAA）電晶體技術，雖能大幅提升效能與功耗效率，但製程複雜度與設備成本投入也同步飆升。

量產後單顆2奈米行動晶片的價格預估高達280美元左右，約為現行A18晶片成本的六倍。市場估計A18的成本約占整機物料成本的10%。

如果蘋果選擇不將漲價轉嫁給消費者，該元件將成為iPhone全機中最昂貴組件，對利潤率造成顯著衝擊。

業界分析指出，蘋果可能延續過往策略，僅在iPhone 18 Pro與Pro Max等高階版本搭載採2奈米製程的A20晶片，標準版iPhone 18及傳聞中的iPhone Air則沿用成熟製程且成本較低的3奈米A19晶片，以維持利潤，並堅守不調漲基本款售價的市場策略。

奈米 製程 台積電

延伸閱讀

荷蘭政府預期 安世中國廠將在「幾天內」恢復晶片供應

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

Google Cloud推第7代自研TPU 搶客製化晶片大餅

安世半導體僵局未解 德國車廠再拉晶片荒警報

相關新聞

富可敵國！馬斯克「兆元」薪酬是孟加拉GDP兩倍 全球只輸20國

電動車大廠特斯拉6日舉行年度股東大會，批准可望讓執行長馬斯克成為全球首位「兆元富豪」的薪酬方案。路透報導，這項方案的價值...

美軍再轟加勒比海疑似運毒船 擊斃3人累計至少70死

美國國防部長赫格塞斯表示，美軍今天在加勒比海再度攻擊一艘涉嫌運毒的船隻，導致3人喪生，讓華府備受爭議的反毒行動累計死亡人...

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

蘋果下一代旗艦機iPhone 18可能面臨晶片成本大幅上升的挑戰。根據科技媒體MacRumors引述知名爆料人士yeux...

1天150億則詐騙廣告占年收入10%？Meta反駁

路透取得的Meta內部文件顯示，這家社群媒體巨擘正從大量詐騙廣告中賺取驚人利潤。文件指出，Meta內部估算2024年約有...

特斯拉股東批准馬斯克兆元薪酬 開出兩大KPI

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)現已是世界首富，現在更有望成為史上首位「兆元富翁」。特斯拉股東會6日投票通過新的薪酬...

觀察站／美企紛紛「脫中」 兩國角力新階段

中美競爭白熱化，市場監管挑戰與貿易戰影響持續升高。星巴克近日出售中國業務，在此之前還有麥當勞、Uber和亞馬遜等縮減中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。