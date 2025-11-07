iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

蘋果下一代旗艦機iPhone 18可能面臨晶片成本大幅上升的挑戰。根據科技媒體MacRumors引述知名爆料人士yeux1122的消息，台積電已通知主要客戶，為反映龐大資本支出與初期良率的挑戰，自2026年起，次世代2奈米與5奈米以下先進製程將全面漲價約3%至10%，其中以2奈米製程的漲幅最高，整體生產成本恐較現行3奈米製程高出至少50%。

這意味將用於明年問世iPhone 18 Pro系列的A20晶片，可能成為蘋果歷來最昂貴的處理器。台積電2奈米製程首度採用環繞閘極（GAA）電晶體技術，雖能大幅提升效能與功耗效率，但製程複雜度與設備成本投入也同步飆升。

量產後單顆2奈米行動晶片的價格預估高達280美元左右，約為現行A18晶片成本的六倍。市場估計A18的成本約占整機物料成本的10%。

如果蘋果選擇不將漲價轉嫁給消費者，該元件將成為iPhone全機中最昂貴組件，對利潤率造成顯著衝擊。

業界分析指出，蘋果可能延續過往策略，僅在iPhone 18 Pro與Pro Max等高階版本搭載採2奈米製程的A20晶片，標準版iPhone 18及傳聞中的iPhone Air則沿用成熟製程且成本較低的3奈米A19晶片，以維持利潤，並堅守不調漲基本款售價的市場策略。