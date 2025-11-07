OpenAI營運成本受關注 阿特曼籲各國投資AI基礎建設

快訊

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天呼籲全球政府投資人工智慧（AI）基礎設施，因外界對這家全球最具價值私人企業能否負擔龐大AI成本提出愈來愈多疑問。

法新社報導，阿特曼在社群媒體平台X上發布一篇長文，釐清外界對OpenAI大規模支出計畫的關注。

他指出：「我們認為可能有意義的是，政府自行建置（並擁有）自身AI基礎設施，但其利益也應回流給政府。」

OpenAI近日受到關注，因財務長佛萊爾（SarahFriar）昨天在一場會議上表示，美國政府可以為AI計算與基建計畫提供貸款擔保，來協助吸引所需巨額投資。她此言引發激烈批評後收回，稱自己表達不夠精確。

阿特曼在貼文中也重申了這一點，他表示「我們沒有、也不希望政府為OpenAI的資料中心提供貸款擔保」。

他還說：「我們相信政府不應決定哪家公司勝出或失敗，納稅人不應為企業的糟糕決策或市場上失利而買單。如果我們弄砸了又無法修補，那我們就應該失敗，讓其他公司繼續做出好的成果。」

這番言論出現之際，OpenAI財務前景正受到質疑。

阿特曼指出，公司預估今年年化營收將突破200億美元，這對一家新創企業而言相當可觀；同時承諾，未來8年預計投入約1.4兆美元的基礎建設支出，其中包括與甲骨文（ Oracle）合作的3000億美元項目，以及今年1月在白宮宣布、與Oracle和軟銀合作的5000億美元「星際之門」（Stargate）計畫。

阿特曼預測，OpenAI營收在2030年前將成長至數千億美元，主要由尚未公開的消費裝置、機器人，以及AI驅動的科學研究突破所帶動。

