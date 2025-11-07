馬斯克擬建特斯拉巨型AI晶圓廠 考慮與英特爾合作

快訊

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，特斯拉很可能需要興建「一座巨型晶圓廠」以生產人工智慧（AI）晶片，並公開表示有可能與英特爾（Intel）合作。

路透社報導，美國電動車大廠特斯拉正在設計第5代AI晶片，以實現其自動駕駛的野心，馬斯克在公司的年度股東大會上，闡述了可能的生產計畫。

馬斯克對歡呼雀躍的特斯拉股東表示：「你們知道，或許我們會和英特爾一起做些什麼。」他說：「我們尚未簽署任何協議，不過或許值得跟英特爾進行討論。」

陷入困境的美國晶片製造商英特爾擁有自家晶片廠，但在AI晶片競賽中遠遠落後輝達（Nvidia）。美國政府近期取得英特爾10%的股份，而英特爾則需要為其最新製程技術尋找外部客戶。受馬斯克相關言論激勵，英特爾股價在盤後交易勁揚4%。

英特爾拒絕對此發表評論。

馬斯克之前曾透露AI5晶片相關訊息，並重申特斯拉也與台灣台積電及南韓三星（Samsung）合作。這些AI晶片專門為特斯拉的自駕系統提供動力，包括全自動輔助駕駛（Full Self-Driving）軟體。特斯拉目前使用的是第4代晶片。

馬斯克4日在社群平台X表示，2026年將生產少量AI5晶片，高規模量產則要到2027年才有可能。他還補充，AI6會沿用同樣的晶圓廠生產，但效能將大約提升一倍，並預計在2028年中期達到量產。

他今天說：「即使我們以供應商最佳晶片產能來推算，仍然不夠。」

馬斯克說：「所以我認為我們可能得建造一座特斯拉的超大型晶圓廠（terafab）。這比超級工廠還要大得多。我看不出有其他方式能達到我們所需的晶片產量，所以我們可能勢必要建造一座巨型晶圓廠，這事勢在必行。」

馬斯克經常以抽象方式談論公司願景，他並未說明這座晶圓廠會如何興建。不過他表示，每月至少能生產10萬片初製晶圓（wafer start）。

他提到，這款晶片低成本、節能，並針對特斯拉自家軟體進行最佳化。馬斯克說，這款晶片的耗電量大約只有輝達旗艦Blackwell晶片的1/3，製造成本也僅有其1/10。

