快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

AI掀失業潮 美10月裁員創22年同月新高

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

人工智慧（AI）重塑產業結構、企業加速成本削減夾擊下，美國企業今年10月的裁員數量創22年來同月最高紀錄，今年到目前累計的裁員總數已達金融海嘯時期的程度。

美國人力資源與職場動態追蹤的Challenger,Gray &Christmas公司指出，今年截至目前美國雇主已宣布裁員110萬人，這是自新冠疫情導致的經濟衰退以來最高紀錄，已與2008至2009年金融海嘯期間的裁員規模相當。

華盛頓郵報指出，這份資料涵蓋近期多家大型企業的裁員潮，包含國際快遞運送的優比速（UPS）、零售巨頭達吉特（Target）與電商大廠亞馬遜（Amazon），加劇外界對就業市場放緩的憂慮。

企業表示，10月裁員的兩大主因是「削減成本」與「AI帶來的產業重整」。

Challenger,Gray & Christmas公司執行長查林傑（JohnChallenger）說：「今年10月的裁員規模堪稱全新等級，多年未見如此大規模的裁員—UPS裁4.8萬人、亞馬遜可能達3萬人。前次出現這種景象是2020年疫情期間，再往前則要追溯到2009年的經濟衰退。」

「當你看到企業以這樣的幅度縮編，就代表整體經濟方向出現真正的轉變。」

數據顯示，最近的裁員主要集中在科技、零售、服務與倉儲產業。根據Challenger的報告，今年10月美國公司行號宣布的裁員人數達15萬3074人，較前一個月激增 183%，成為2003年以來裁員最多的一個10月。

查林傑指出，今年10月裁員數比去年同期激增175%，也與以往的趨勢背道而馳。往年企業通常會避免在年底裁員，但今年企業正面臨新的財務壓力，以及來自關稅、聯邦資金削減與新興科技等諸多不確定性。

科技職位災情尤其慘重，需求放緩與AI造成的市場變革是主因。根據Challenger公司的數據，科技業今年截至目前已裁員超過14.1萬人，較去年同期增加17%。

在休士頓當軟體工程師的鮑格斯（Scott Boggs）9月底丟飯碗。他說之後去過幾場面試，但這次找工作遠比20 年前上次被裁時困難得多。他最近一次面試是在5日早上，還是對著一個AI機器人視訊面試，整個過程才12分鐘。

52歲的鮑格斯說：「我開始重新找工作還不算久，但已感壓力不小。我希望機會能自動找上門，但根據周遭人告訴我的情況與我看到的新聞，實在很不樂觀。」

經濟衰退 美國 金融海嘯

延伸閱讀

Square Enix又裁員逾百人！研發重心回歸日本 七成QA工作將交由AI處理

195億…敏實買日產總部大樓 市場推測為全球布局做準備

美股早盤／三大指數接近平盤 高通下跌加重對科技股過高擔憂

還沒放棄？糞作《心之眼》近期更新重啟Arcadia系統

相關新聞

富可敵國！馬斯克「兆元」薪酬是孟加拉GDP兩倍 全球只輸20國

電動車大廠特斯拉6日舉行年度股東大會，批准可望讓執行長馬斯克成為全球首位「兆元富豪」的薪酬方案。路透報導，這項方案的價值...

AI股估值憂慮拖累日韓股 但專家估亞股「旺於美股」將延續到年底

受累於人工智慧（AI）概念股估值過高的憂慮揮之不去，日本與南韓股市7日盤中重挫逾2%，日股跌破50,000點，韓股也跌破...

荷蘭政府預期 安世中國廠將在「幾天內」恢復晶片供應

荷蘭政府預期，安世半導體（Nexperia）的中國大陸子公司未來幾天內就能恢復晶片供應，捎來讓汽車業鬆一口氣的消息。

「中國將贏AI競賽」？輝達黃仁勳澄清：美國要贏得世界開發者才能領先

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）在執行長黃仁勳尖銳警告「中國將贏得人工智慧（AI）競賽」後，發出聲明澄清，黃仁勳的意思是...

馬斯克領1兆美元薪酬是什麼概念？CNN舉例：美38兆美元國債不可怕了

特斯拉股東表決通過了執行長馬斯克一份天價薪酬方案，未來十年內，他有可能成為人類史上首位「兆元富豪」。不過，這筆財富並非唾...

馬斯克震撼預告：特斯拉可能自建晶圓廠 月產百萬片晶圓

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周四下午表示，隨著該公司增加在人工智慧（AI）與機器人領域的投資，特斯拉很可能必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。