AI掀失業潮 美10月裁員創22年同月新高

人工智慧（AI）重塑產業結構、企業加速成本削減夾擊下，美國企業今年10月的裁員數量創22年來同月最高紀錄，今年到目前累計的裁員總數已達金融海嘯時期的程度。

美國人力資源與職場動態追蹤的Challenger,Gray &Christmas公司指出，今年截至目前美國雇主已宣布裁員110萬人，這是自新冠疫情導致的經濟衰退以來最高紀錄，已與2008至2009年金融海嘯期間的裁員規模相當。

華盛頓郵報指出，這份資料涵蓋近期多家大型企業的裁員潮，包含國際快遞運送的優比速（UPS）、零售巨頭達吉特（Target）與電商大廠亞馬遜（Amazon），加劇外界對就業市場放緩的憂慮。

企業表示，10月裁員的兩大主因是「削減成本」與「AI帶來的產業重整」。

Challenger,Gray & Christmas公司執行長查林傑（JohnChallenger）說：「今年10月的裁員規模堪稱全新等級，多年未見如此大規模的裁員—UPS裁4.8萬人、亞馬遜可能達3萬人。前次出現這種景象是2020年疫情期間，再往前則要追溯到2009年的經濟衰退。」

「當你看到企業以這樣的幅度縮編，就代表整體經濟方向出現真正的轉變。」

數據顯示，最近的裁員主要集中在科技、零售、服務與倉儲產業。根據Challenger的報告，今年10月美國公司行號宣布的裁員人數達15萬3074人，較前一個月激增 183%，成為2003年以來裁員最多的一個10月。

查林傑指出，今年10月裁員數比去年同期激增175%，也與以往的趨勢背道而馳。往年企業通常會避免在年底裁員，但今年企業正面臨新的財務壓力，以及來自關稅、聯邦資金削減與新興科技等諸多不確定性。

科技職位災情尤其慘重，需求放緩與AI造成的市場變革是主因。根據Challenger公司的數據，科技業今年截至目前已裁員超過14.1萬人，較去年同期增加17%。

在休士頓當軟體工程師的鮑格斯（Scott Boggs）9月底丟飯碗。他說之後去過幾場面試，但這次找工作遠比20 年前上次被裁時困難得多。他最近一次面試是在5日早上，還是對著一個AI機器人視訊面試，整個過程才12分鐘。

52歲的鮑格斯說：「我開始重新找工作還不算久，但已感壓力不小。我希望機會能自動找上門，但根據周遭人告訴我的情況與我看到的新聞，實在很不樂觀。」