AI股估值憂慮拖累日韓股 但專家估亞股「旺於美股」將延續到年底

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本與南韓股市7日盤中重挫逾2%，日股跌破50,000點。路透

受累於人工智慧（AI）概念股估值過高的憂慮揮之不去，日本與南韓股市7日盤中重挫逾2%，日股跌破50,000點，韓股也跌破4,000點，延續美國科技股前市的賣壓，並且引領亞股挫跌。但專家認為，由於陸股信心改善、多國推行治理改革且股市價位偏低，亞股表現優於美股的態勢將持續到年底。

MSCI亞太指數7日盤中跌1%，日經225指數一度大跌2.1%至49,813.39點，南韓Kospi指數重挫2.8%，報3,913.03點，台灣加權指數則小跌0.6%。

多數亞洲貨幣兌美元也貶值，韓元表現墊底，貶跌至4月來最低位，但馬元逆勢走高，一度升至13個月高點，主因為降息預期減弱與經濟樂觀情緒增強。

Jonestrading的Dave Lutz表示，「市場似乎持續擔憂AI類股的估值」，半導體股票正「承受著相當大的壓力」。

同時，投資人也在權衡美國聯準會（Fed）降息前景的相衝突訊息，美國聯邦政府關門衝擊經濟的跡象愈來愈多，同時美國民間企業10月裁員數增加到22年來同期最多，芝加哥聯準銀行也估算10月失業率可能小幅攀升至4.4%，為四年新高，但多位Fed官員卻都釋出審慎降息的訊號。

專家指出，雖然亞股7日盤中表現疲軟，但放眼今年底前到明年初，表現仍可望優於美股。最近中國大陸總經數據好轉、美中貿易戰持續休兵，增添陸股的樂觀氣氛，印度與美國的關係也回暖，地緣政治因素可望提供支撐。

亞股的價位也相對偏低，MSCI亞太指數以未來一年獲利預估計算的本益比約15倍，遠低於標普500指數的22倍，比美股折價約30%。日韓、甚至中國大陸等各國也都在推動治理改革，有助延續亞股相對強勁的走勢。

