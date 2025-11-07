荷蘭政府預期 安世中國廠將在「幾天內」恢復晶片供應

荷蘭政府預期，安世半導體（Nexperia）的中國大陸子公司未來幾天內就能恢復晶片供應，捎來讓汽車業鬆一口氣的消息。

荷蘭經濟事務部6日發出聲明，表示已收到中國大陸和美國通知，說明了美中最近達成的經貿協議。荷蘭政府歡迎北京當局宣布安世中國廠將重新供應晶片。

荷蘭經濟事務部部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）說：「鑑於我們與中國當局的磋商富有建設性，荷蘭相信中國供應至歐洲和世界其他地區的晶片，將在未來幾天送達安世的客戶。」

總部位於荷蘭奈梅亨的安世半導體，擁有者是中國大陸聞泰科技，生產的晶片被汽車製造商廣泛使用。

荷蘭看守政府9月下旬取得安世半導體控制權，理由是擔心聞泰科技妨礙安世營運，威脅到關鍵零組件供應。經濟事務部表示，之所以介入是因聞泰創辦人張學政的行為危及這家荷蘭公司的持續經營能力。北京當局反擊，接著對安世在中國大陸的工廠實施出口限制。

卡雷曼斯表示，荷蘭將密切關注並支持事態正面發展，必要時會採取適當措施。