美政府關門數百航班取消 全美旅客緊急改訂機票

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國政府關門讓全美航空交通管制系統承受壓力，多座主要機場取消明天數以百計的航班，全美各地旅客被迫緊急改訂班機。

法新社報導，自明天起，各大航空公司將開始在全美40個高流量地區實施最多達10%的減班措施，以配合聯邦航空總署（FAA）基於安全考量下達的命令。

根據航班追蹤網站FlightAware的數據，原定明天起飛的航班中，已有超過750個美國航班今天提前取消。

美國航空公司（American Airlines）發表聲明表示，將縮減航班時刻表，「相當於每天取消220個航班」。

達美航空（Delta Airlines）表示，將取消原定明天起飛的約170個航班，美國有線電視新聞網（CNN）報導，西南航空公司（Southwest Airlines）也取消明天約100個航班。

政府關門導致數以萬計的飛航管制人員、機場安檢人員與其他相關人員無法領薪，造成人力短缺。

根據FlightAware的數據，今天，全美有超過6400個航班延誤，約200個航班取消，乘客在安檢站前排起長隊。

多座主要機場受到波及，波士頓與紐瓦克機場的旅客平均面臨超過2個小時的延誤，而在芝加哥歐海爾（Chicago O'Hare）與雷根華盛頓國家機場（ReaganWashington National Airport），乘客也面臨超過1個小時的誤點情況。

有關當局表示，他們希望預防事故生。美國聯邦航空總署（FAA）署長貝德福（Bryan Bedford）表示：「我們不會坐等安全問題真正發生後才行動，初步跡象顯示我們今天就能採取行動，防止情勢惡化。」

