富可敵國！馬斯克「兆元」薪酬是孟加拉GDP兩倍 全球只輸20國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普3月22日搭乘空軍一號，準備從美國新澤西州莫里斯敦市立機場飛往賓州費城。路透
電動車大廠特斯拉6日舉行年度股東大會，批准可望讓執行長馬斯克成為全球首位「兆元富豪」的薪酬方案。路透報導，這項方案的價值幾乎等同於人口3600萬的波蘭國內生產毛額（GDP）。

特斯拉董事會向馬斯克提出的報酬常被稱為1兆美元（台幣約31.2兆元）薪酬方案，原因是馬斯克若在十年內達成所有績效目標，將有資格獲得這麼多股份，但這些股票的實際價值為8780億美元（新台幣約27兆4155億元）。

根據路透解釋，董事會僅希望支付與公司市值成長掛鉤的報酬，因此方案的結構是提供馬斯克最多1兆美元的股票，但要扣除提案通過當天、即9月3日的原始股價。這部分扣除額被稱為抵銷金額（offset amount），馬斯克可以選擇以現金支付，或接受較少的股票數量來反映這部分原始價值。

由於股價每日波動，特斯拉提出的薪酬方案價值具有一定的不確定性，8780億美元代表馬斯克達成董事會設定的所有績效目標。根據世界銀行（World Bank）2024年各國GDP數據，這一數字略低於GDP為9150億美元的波蘭，但約為人口1.74億的孟加拉兩倍，全球僅有20個國家的2024年GDP高於這筆潛在報酬。

馬斯克與公司高層表示，正將重心從單純銷售電動車轉向自駕車業務，包括「無人計程車」車隊以及人形機器人。但NBC新聞報導，馬斯克曾表示，「兆元薪酬方案」與其說是關於財富，不如說是為了確保他能維持對特斯拉及其產品的控制。

他說：「如果我繼續建造這支龐大的機器人大軍，會在未來某一天被直接趕下台嗎？這是我最大的擔憂。」並進一步表示：「如果沒有足夠強的影響力，我不會安心去打造那支機器人大軍。」

馬斯克的薪酬方案分為12個步驟，如果他達成所有目標，包括交付2000萬輛特斯拉電動車，擁有1000萬個「完全自動駕駛」（Full Self-Driving）附加服務的活躍訂閱，交付100萬具機器人，讓100萬輛無人計程車投入商業運營及8項獲利目標，且特斯拉市值升到至少8.5兆美元（台幣約265.3兆元），才會獲得價值高達公司12%的股票。

馬斯克 特斯拉 電動

