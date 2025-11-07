馬斯克領1兆美元薪酬是什麼概念？CNN舉例：美38兆美元國債不可怕了

特斯拉股東表決通過了執行長馬斯克一份天價薪酬方案，未來十年內，他有可能成為人類史上首位「兆元富豪」。不過，這筆財富並非唾手可得——馬斯克必須達成多項艱鉅目標，包括將特斯拉市值從目前的1.4兆美元提升至8.5兆美元，相當於成長500%。這有可能實現嗎？理論上可行。為此，美國有線電視新聞網（CNN）特別撰文，帶讀者理解「1兆美元」究竟是何等驚人的數字，以及當個人財富開始以「兆」為單位時，世界將會是什麼模樣。

報導指出，儘管「兆」這個單位近年頻繁出現在媒體上，但多數人其實難以真正體會它的龐大。舉例來說，如果馬斯克每秒花掉40美元、日夜不停地花，要花完1兆美元也得耗時792年。

CNN還列舉幾個實例，具體呈現1兆美元的意義：可買下1,428位職棒選手大谷翔平（其合約為10年7億美元）；可買下美國今年售出的所有汽車；可建造333棟摩根大通紐約新總部大樓（每棟造價約30億美元）；可買下整個常春藤盟校五次（八校基金總和僅2,000億美元）；這筆錢甚至超過瑞士的國內生產毛額（約9,000億美元）。

馬斯克目前身家約4,750億美元，已是全球首富。若他達成目標、領取完整薪酬，他的財富規模將接近美國國內生產毛額的3%。

CNN評論，這個數字凸顯當代資本體系的荒謬，我們正進入一個企業與執行長能積累出超乎想像財富的時代。而如果從這個角度重新審視美國高達38兆美元的國債，似乎也沒那麼嚇人了，畢竟那也不過是38個「潛在的馬斯克級財富」而已。