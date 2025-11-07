快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

馬斯克領1兆美元薪酬是什麼概念？CNN舉例：美38兆美元國債不可怕了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

特斯拉股東表決通過了執行長馬斯克一份天價薪酬方案，未來十年內，他有可能成為人類史上首位「兆元富豪」。不過，這筆財富並非唾手可得——馬斯克必須達成多項艱鉅目標，包括將特斯拉市值從目前的1.4兆美元提升至8.5兆美元，相當於成長500%。這有可能實現嗎？理論上可行。為此，美國有線電視新聞網（CNN）特別撰文，帶讀者理解「1兆美元」究竟是何等驚人的數字，以及當個人財富開始以「兆」為單位時，世界將會是什麼模樣。

報導指出，儘管「兆」這個單位近年頻繁出現在媒體上，但多數人其實難以真正體會它的龐大。舉例來說，如果馬斯克每秒花掉40美元、日夜不停地花，要花完1兆美元也得耗時792年。

CNN還列舉幾個實例，具體呈現1兆美元的意義：可買下1,428位職棒選手大谷翔平（其合約為10年7億美元）；可買下美國今年售出的所有汽車；可建造333棟摩根大通紐約新總部大樓（每棟造價約30億美元）；可買下整個常春藤盟校五次（八校基金總和僅2,000億美元）；這筆錢甚至超過瑞士的國內生產毛額（約9,000億美元）。

馬斯克目前身家約4,750億美元，已是全球首富。若他達成目標、領取完整薪酬，他的財富規模將接近美國國內生產毛額的3%。

CNN評論，這個數字凸顯當代資本體系的荒謬，我們正進入一個企業與執行長能積累出超乎想像財富的時代。而如果從這個角度重新審視美國高達38兆美元的國債，似乎也沒那麼嚇人了，畢竟那也不過是38個「潛在的馬斯克級財富」而已。

馬斯克 財富 美國

延伸閱讀

有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

恆春驚悚車禍！特斯拉追撞水泥預拌車 噴飛撞倒一旁4貼機車 汽車駕駛不治

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

川普示好馬斯克？網笑「感情狀態更新」：特斯拉利多想像升溫

相關新聞

富可敵國！馬斯克「兆元」薪酬是孟加拉GDP兩倍 全球只輸20國

電動車大廠特斯拉6日舉行年度股東大會，批准可望讓執行長馬斯克成為全球首位「兆元富豪」的薪酬方案。路透報導，這項方案的價值...

每日推150億則！路透：Meta估去年靠詐騙廣告刊登費賺進5000億元

路透6日引述社群媒體巨頭Meta內部文件發布長篇特別報導指出，該公司在2024年底的內部預測中估計，約有10%的年度總收...

有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

電動車大廠特斯拉6日舉行年度股東大會，超過75%的投票股份支持一項可能讓執行長馬斯克成為全球首位「兆元富豪」的薪酬方案。...

AI股估值憂慮拖累日韓股 但專家估亞股「旺於美股」將延續到年底

受累於人工智慧（AI）概念股估值過高的憂慮揮之不去，日本與南韓股市7日盤中重挫逾2%，日股跌破50,000點，韓股也跌破...

荷蘭政府預期 安世中國廠將在「幾天內」恢復晶片供應

荷蘭政府預期，安世半導體（Nexperia）的中國大陸子公司未來幾天內就能恢復晶片供應，捎來讓汽車業鬆一口氣的消息。

「中國將贏AI競賽」？輝達黃仁勳澄清：美國要贏得世界開發者才能領先

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）在執行長黃仁勳尖銳警告「中國將贏得人工智慧（AI）競賽」後，發出聲明澄清，黃仁勳的意思是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。