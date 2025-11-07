日本水產品已恢復對中國出口 包含北海道扇貝

快訊

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本外務省今天宣布，中國已恢復先前禁止輸入的日本水產品進口，其中第一批貨品為北海道的6公噸冷凍扇貝已在5日出貨。不過，中國仍尚未開放日本10個地區的水產品進口。

日本經濟新聞」報導，北京當局今年6月發布恢復進口日本水產品的計畫，並與相關政府機關與企業協調細節。

日本外務省（相當於外交部）也表示，本月10日將出口數百公斤的鹽醃海參到中國。

中國政府於2023年8月起，以東京電力福島第一核電廠「核處理水」排海為理由，全面停止進口日本水產品。2024年9月，中日雙方達成共識放寬禁令。到了今年6月，中國海關總署宣布有條件恢復日本37個地區水產品進口，但不包含福島縣、東京都等10個地區。

中方持續禁止進口的10個都縣為福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣。

日方計劃持續與中方交涉，以便使日本牛肉以及仍被禁令限制的水產品，能進入中國市場。

日本經濟 福島 東京

