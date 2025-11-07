馬斯克震撼預告：特斯拉可能自建晶圓廠 月產百萬片晶圓

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克周四下午表示，該公司很可能必須自己興建一座能月產100萬片晶圓的「超大型晶圓廠」。美聯社
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周四下午表示，隨著該公司增加在人工智慧（AI）與機器人領域的投資，特斯拉很可能必須興建一座能月產能高達100萬片晶圓的「超大型晶圓廠」，以滿足其日益成長的半導體需求。

特斯拉目前與台積電和三星合作，但馬斯克不排除與英特爾聯手的可能。他對在場的股東表示：「也許我們會與英特爾展開合作。雖然尚未簽署任何協議，但值得進行磋商。」

正處於困境的美國晶片製造商英特爾擁有自己的晶圓廠，但在AI晶片競賽中遠落後輝達（Nvidia）。美國政府近期入股英特爾，而該公司正急於為最新製程技術尋找外部客戶。馬斯克這番言論推動英特爾盤後股價一度躍漲4%。

英特爾謝拒置評。

馬斯克周四取得重大勝利，股東正式批准他未來十年總額達1兆美元的薪酬方案，支持他推動特斯拉轉型為AI與機器人巨擘的願景。

特斯拉正在設計第五代AI晶片以實現自動駕駛藍圖。馬斯克周二在X發文表示，AI5晶片將於2026年將小量試產，2027年才有望大規模量產。他並透露，下一代AI6晶片將沿用相同製程，性能提升約兩倍，預計2028年中開始量產。

他說：「即使根據供應商最佳產能推算，仍然無法滿足需求。所以我認為，我們可能必須打造一座特斯拉Terafab，就像超級工廠，但更大。要達成我們所需的晶片產量，看來別無他法，因此我認為我們很可能真的得自行興建一座巨型晶圓廠。這勢在必行。」

他沒有提供晶圓廠如何興建的細節，只表示初期產能每月投片量至少10萬片，最終提升到100萬片。作為參考，台積電及子公司2024年擁有和管理的年產能將近1,700萬片約當12吋晶圓。 

馬斯克強調，特斯拉自研晶片將具備低成本、高能效，以及為特斯拉軟體深度優化的特性，預計功耗僅約輝達旗艦Blackwell晶片的三分之一，製造成本則僅其10%。

