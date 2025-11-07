油價連三跌 金價持穩

國際油價周四（6日）跌勢延續。沙烏地阿拉伯下調其原油售價，顯示供應前景不確定；同時，股市下挫也對油價構成壓力。投資人擔憂潛在的供應過剩問題，以及最大石油消費國美國的需求減弱。黃金價格則是持穩，變動不大。

布蘭特原油期貨周四收跌0.14美元，或0.22%，至63.38美元。美國西德州原油期貨下跌0.17美元，或0.29%，至59.43美元。

沙烏地將12月賣給亞洲主要原油等級的油價下調至十一個月來的低點。儘管降價符合市場預期，但交易員仍將其視為市場吸收新增供應能力信心不足的利空訊號。市場普遍預期，明年起供應過剩局面將開始顯現。

Again Capital合夥人John Kilduff說：「市場持續受到歷史上最明確預期的供應過剩困擾，這對價格上揚構成了阻力。」同時，需求疲軟也還是焦點。摩根大通在給客戶的報告中指出，在截至11月4日的一年裡，全球石油需求每日增加85萬桶，低於摩根大通預期的90萬桶，「美國的石油消費依然低迷」。

周四金價變動不大。紐約黃金現貨價格收盤微跌0.06%，報每英兩3,977.21美元。

民間機構公布的數據發現，美國就業市場轉弱，強化了美國聯準會將再次降息的理由，這對不孳息的黃金有利，但是聯準會官員的談話，表達了對繼續降息的謹慎。

美國政府這次停擺的天數已刷新紀錄，導致官方經濟數據遲未發布，外界更難判斷這個全球最大經濟體的實際狀況。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師Peter Grant表示，「隨著美國政府停擺，以及美國最高法院法官對美國總統川普全面徵收對等關稅的合法性持懷疑態度，我們看到避險買盤正在復甦」；「黃金有望在今年取得一個相當不錯的收尾，我認為年底目標價在每英兩4,300至4,400美元之間，似乎是合理的」。

美國聯準會上周利率會議後，進行今年第二次降息，市場預期下個月的利率會議上，再次降息的可能性為72%。 交易員們現在保持謹慎，密切注意川普貿易政策與美國政府長期停擺的相關風險。