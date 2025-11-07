高通CEO指全球嚴重低估AI爆發規模 他毫不擔心產業過度投資

人工智慧（AI）的發展潛力已撼動全球經濟，促使輝達（Nvidia）在內企業增加數兆美元市值。然而，全球最大手機晶片製造商廠高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）指出，世界其實低估了AI的發展規模。他接受彭博專訪時說：「人們可能尚未充分認知AI的真正影響力。」

艾蒙將AI的崛起比擬為網際網路的發展歷程，他指出，如今網際網路的影響已突破1999年網路泡沫時代的認知。

摩根士丹利預測，在2028年之前，企業將豪擲3兆美元建置資料中心與AI基礎設施。這股熱潮引發業界對潛在市場崩盤的憂慮，猶如2000年代初科技領域經歷過的寒冬。但艾蒙毫不擔心產業過度投資，他說，「AI發展需要更龐大的運算能力」。高通正持續深化AI布局，上個月宣布推出全新AI晶片系列，直指輝達利潤豐厚的產品領域。首批客戶將是沙烏地阿拉伯AI新創公司Humain。艾蒙也對「個人AI裝置」的前景表達「極度樂觀」，這個類別包含了Meta Platforms的智慧眼鏡。高通正是Meta雷朋智慧眼鏡處理器供應商。